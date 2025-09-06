Pavones ADMC se estrena en Oaxaca

Pavones ADMC, la nueva franquicia chiapaneca de Liga TDP, tendrá su estreno en la Temporada 2025-2026 visitando al Antequera FC de Oaxaca, en la cancha del Deportivo Ramos.

La escuadra, que tiene como sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se ha preparado a fondo bajo la dirección técnica de Manuel Pérez Avendaño y la dirección deportiva de Julio “El Pony” Aguilar, agregando en su cuerpo técnico al exintegrante de Jaguares de Chiapas César Ramos.

Si bien el plantel está conformado en buena parte por jóvenes promesas, quedó apuntalado con la incorporación de jugadores con experiencia en la Liga Premier de México, como el guardameta Juan Manuel Álvarez Alvarado, quien fuera parte de Cafetaleros de Chiapas y Jaguares FC, además de Tadeo Mundo Toledo, proveniente de las fuerzas básicas de San Luis y León.

También se sumaron otros nombres importantes, como el delantero Mario Gómez, quien en su última temporada anotó 17 goles en 23 partidos jugados, acumulando más de 2000 minutos en la cancha con Nutrias de Ixtepec.

Figuran además otros elementos con buena experiencia en la categoría como Leandro Suchiapa y Rodrigo Gurgua, quienes la temporada pasada vistieron la camiseta de Lechuzas UPGCH.

En general, el equipo está integrado por talento chiapaneco de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Soyaló, Tapachula, Pijijiapan, Jiquipilas, Cintalapa, Acala y dos elementos del estado de Guerrero.

Su rival en turno, Antequera FC, viene de una temporada en la que registró el mayor número de derrotas en su historia, con un total de 16, a cambio de 8 triunfos y dos empates.

Pese a esto, buscarán arrancar la campaña con el pie derecho, aprovechando su condición de local ante un cuadro de Pavones ADMC que por igual intentará dejar una buena impresión en su debut en la Liga TDP.