Pavones ADMC y UDS FC cierran con empate

Las oncenas de Pavones ADMC y UDS FC firmaron un empate 0-0 en el duelo correspondiente a la fecha 15, última jornada de la primera vuelta del Torneo 2025-2026 en el grupo 2 de la Liga TDP. El partido, celebrado en El Nido del Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas, tuvo escasas ocasiones claras de peligro.

El primer tiempo transcurrió con ritmo intermitente, pero con mayor propuesta ofensiva de Pavones, que generó tres aproximaciones contra la meta comiteca. La primera fue al minuto 19, cuando Alver Espinosa probó desde fuera del área, pero el guardameta visitante, Yael Domínguez, reaccionó a tiempo.

En el minuto 25, Leandro Suchiapa hizo una jugada individual por izquierda ingresando al área para sacar un disparo que también encontró buena respuesta del arquero surgido de Lechuzas.

La última ocasión clara de esta etapa del encuentro llegó al minuto 40, cuando Alex Manzano conectó un tiro de media distancia que cayó directo a las manos del guardameta.

Prevaleció la igualada

Para la segunda mitad, UDS FC reacomodó piezas y adelantó líneas, provocando mayor tensión en la zaga capitalina con intentos de media distancia, principalmente a cargo de Diego Cruz, aunque sin poder superar al portero Gabriel Morales.

Pavones ADMC respondió hasta el cierre del partido con un tiro libre al minuto 92, nuevamente ejecutado por Espinosa, pero el balón pasó apenas por encima del travesaño.

Vino el silbatazo del árbitro para decretar el 0-0 final, lo que llevó la definición del ganador de un punto extra en la tanda de penales. Pavones falló en las ejecuciones de Kevin Gurgúa y Bryan Camacho, lo que abrió la puerta para que UDS FC se llevara la serie por marcador de 4-2.

Pese a dejar ir un par de unidades en su cancha, Pavones mantiene una racha de tres encuentros sin derrota, aunque fue el cuadro visitante el que terminó celebrando al llevarse el punto extra.

Las aves chiapanecas cierran la primera vuelta con 20 unidades, mientras que UDS FC alcanzó los 21 puntos en el grupo 2.