Pavones afronta derbi chiapaneco en Pijijiapan

Pavones ADMC se declaró listo para encarar su compromiso de la fecha 2 —del grupo 2— en la Liga TDP, con una dura visita a Pijijiapan; el duelo se celebrará este sábado a las 4:00 de la tarde, en la unidad deportiva local.

Durante la semana previa, Manuel Pérez Alvarado, DT de Pavones, trabajó principalmente en temas tácticos, mayor intensidad y recuperación de balón.

En busca de su primer triunfo en la Liga TDP, el conjunto capitalino se enfocó de igual forma en aprovechar las cualidades individuales para ajustarlo al sistema de juego.

De igual forma, el equipo reportó que no tiene lesionados para este duelo.

Pavones llega a este partido tras caer 1-0 de visita a Dragones de Oaxaca, juego en el que el equipo generó oportunidades, aunque no tuvo la fortuna de anotar.

La escuadra de Pijijiapan FC, por su parte, suma dos encuentros en el actual campeonato, con saldo de una derrota y un empate, este último en la jornada 1 como local.