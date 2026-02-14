Pavones busca afianzarse en su “nido”

La escuadra de Pavones ADMC cerró su preparación y se declaró listo para recibir a Huracanes de Arriaga, en partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga TDP, a disputarse este domingo 15 de febrero en el “nido” del Tecnológico de Monterrey, campus Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto chiapaneco tiene como objetivo retomar la senda del triunfo en condición de local. Acumula cuatro encuentros consecutivos sin derrota, si bien para este duelo llegan con ánimo de revancha.

Así llegan al duelo

Pavones suma 25 puntos y se ubica en la décima posición del grupo 2, por lo que una victoria podría impulsarlo hasta el noveno puesto de la clasificación.

Llegan tras haber caído por 2-0 como visitante ante el líder Lechuzas y arrastran una racha de tres partidos sin ganar, luego de su último triunfo en la jornada 16 frente a Antequera.

El equipo de Arriaga se ubica en el lugar 13 del sector con 20 unidades, y en su compromiso más reciente perdió por la mínima diferencia (0-1) ante Chifut, en calidad de local.

Para este compromiso, el cuerpo técnico del cuadro tuxtleco anunció ajustes en la alineación titular y en la convocatoria, con la inclusión de jóvenes talentos del estado que buscarán aprovechar la oportunidad que se les brinda.

Cabe recordar que este duelo es clave para ambos conjuntos en la crucial segunda vuelta de la Temporada 2025-2026, con la intención de mejorar su posición en la tabla y mantener aspiraciones de Liguilla dentro del grupo.