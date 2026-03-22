Pavones busca cerrar con fuerza

Pavones ADMC se prepara para encarar la recta final de la temporada con la intención de cerrar de forma positiva, cuando este domingo reciba a Chifut en un atractivo duelo capitalino correspondiente a la jornada 26 del grupo en la Liga TDP. El encuentro se disputará al mediodía en la cancha del Tecnológico de Monterrey, escenario conocido como el Nido.

El conjunto dirigido por Manuel Pérez Avendaño ha mantenido su apuesta por el talento juvenil, una característica que seguirá presente tanto en el once inicial como en la convocatoria para este compromiso. La intención del cuerpo técnico es consolidar a sus jóvenes futbolistas en un cierre que permita sentar bases de cara al futuro.

Durante la semana, el equipo trabajó intensamente en el aspecto físico, complementando la preparación con sesiones técnicas-tácticas, que concluyeron este viernes por la mañana en el propio Tec de Monterrey. El objetivo es afinar detalles en todas las líneas para encarar su penúltimo partido como local de la campaña.

En cuanto a números, Pavones suma 31 unidades, ubicándose en la posición 13 del grupo. En la segunda vuelta ha registrado un triunfo, tres empates y una derrota, reflejando cierta regularidad, aunque sin lograr dar el salto en la tabla. Aún le resta un compromiso en casa antes de finalizar la temporada.

Por su parte, Chifut llega en mejor momento, instalado en el quinto puesto con 44 puntos, dentro de la zona de Liguilla. Su rendimiento como visitante en esta segunda parte del torneo presenta una victoria, dos empates y dos caídas, lo que anticipa un duelo equilibrado.

Cabe recordar que en el enfrentamiento de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 11, Pavones se impuso por 2-0 en el estadio Flor de Sospó, resultado que tratará de repetir en casa para cerrar con una buena imagen ante su afición.

El choque promete intensidad y dinamismo, con dos escuadras que, aunque viven realidades distintas en la tabla, buscarán imponer condiciones en un partido de locales que marcará el cierre de la jornada.