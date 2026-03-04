Pavones cae en la tierra del edén

La oncena chiapaneca Pavones ADMC sucumbió por 2-1 ante Deportivo Nápoli, en actividad de la jornada 23 del grupo 2 de la Liga TDP. Este choque de alta exigencia se celebró en el estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco.

Las aves llegaban a este duelo con la ilusión de sumar tres puntos que los alejaran de los últimos lugares, apostando además por una base de jóvenes que mostró garra y que peleó por un mejor resultado hasta el último minuto.

Napoli arrancó mejor

Ambos equipos se disputaron con intensidad cada balón, conscientes de lo que está en juego en la recta final de la Temporada 2025-2026; sin embargo, el cuadro tabasqueño fue más certero en momentos clave.

Al minuto 18, un servicio por el sector derecho encontró a Ángel Hernández, quien apareció oportuno en el área para empujar el balón y firmar el 1-0 que adelantó al Napoli.

Pavones intentó reaccionar de inmediato, adelantó líneas y generó aproximaciones de peligro, pero antes de irse al descanso del medio tiempo recibió otro balde de agua helada: al minuto 44, en una jugada a balón parado, Deportivo Napoli recentró el esférico al corazón del área, donde Rodrigo Chávez se elevó para conectar un certero cabezazo que significó el 2-0.

Pelearon hasta el final

Para la segunda mitad del encuentro, el conjunto chiapaneco regresó con otra actitud, sumado al ajuste de piezas, presionando más arriba y comenzando a inclinar el partido a su favor, tomando riesgos, asumiendo el protagonismo con base en una rápida recuperación de la pelota y encerrando por momentos a los tabasqueños en su propio medio campo.

La insistencia rindió frutos casi al final de duelo, pues al minuto 88, Reynel Hernández fue derribado dentro del área en una jugada polémica que el silbante Carlos Jiménez Sarabia sancionó como penal.

Bryan Camacho convirtió desde los once pasos para acercar a Pavones 2-1, elevando la esperanza en los últimos instantes, aunque el tiempo ya no alcanzó para más y al final sumaron su derrota número 11 de la campaña.

Van por la reacción

Pavones se mantiene con 29 unidades, en la posición 12 del grupo 2, mientras que el Deportivo Napoli mejoró su registro a 30 puntos para colocarse en décimo.

El próximo compromiso para las aves chiapanecas será en casa ante el sublíder, Cruz Azul Lagunas, rival frente al cual buscarán dar la sorpresa y reencontrarse con la victoria.