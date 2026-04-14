Pavones cierra fuerte en casa

Pavones firmó una actuación convincente en el cierre de su calendario como local dentro de la Liga TDP al imponerse por marcador de 2-1 ante la Universidad Euroamericana, en duelo correspondiente a la jornada 29 del grupo 2, celebrado en el Nido del Tecnológico de Monterrey.

El conjunto capitalino mostró carácter desde los primeros minutos, luego de verse sorprendido con un tanto tempranero. Apenas al minuto 5, los visitantes aprovecharon un servicio por el costado derecho que encontró a Eder Arizpe dentro del área, quien no desaprovechó la oportunidad para adelantar a su escuadra.

Lejos de venirse abajo, Pavones reaccionó de inmediato y encontró recompensa rápidamente. Al minuto 9, Leandro Suchiapa sacó un potente disparo de media distancia que dejó sin opciones al guardameta rival, devolviendo la paridad al encuentro y encendiendo a la afición presente.

Ofensiva

El impulso anímico favoreció a los locales, que mantuvieron la presión ofensiva y lograron darle la vuelta al marcador al minuto 23. En una acción individual dentro del área, Robert Toalá definió con un tiro cruzado para colocar el 2-1, resultado que a la postre sería definitivo.

Para la segunda mitad, el cuadro chiapaneco mantuvo la iniciativa y generó diversas oportunidades para ampliar la ventaja. Elementos como Jesús Ramírez, el propio Suchiapa, Toalá y Alex Manzano intentaron aumentar la diferencia, destacando un tiro libre de este último que fue desviado oportunamente por el arquero visitante.

A pesar de los constantes intentos, el marcador ya no se movió, permitiendo a Pavones asegurar tres puntos valiosos que lo colocan con 37 unidades en la decimotercera posición del sector.

Con este resultado, los dirigidos por Manuel Pérez Avendaño concluyen su participación como locales en la presente campaña con una racha positiva de cuatro compromisos sin conocer la derrota en la segunda vuelta, reflejando una mejora en su desempeño colectivo.

Debut

Además, el partido dejó un momento especial con el debut de Matías Esteban al minuto 83, como parte del proceso de impulso a nuevos talentos dentro de la institución.

Pavones disputará su último compromiso del torneo en calidad de visitante, cuando enfrente a UDS en Comitán, buscando cerrar la temporada con otro resultado favorable.