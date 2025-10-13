Pavones doblega a la Academia Dragones

Pavones ADMC sumó su segundo triunfo de la temporada 25-26 de la Liga TDP, tras vencer 2 a 0 a la Academia Dragones (antes conocidos como Milenarios FC), en duelo de la fecha 6 (Grupo 2), disputado en el campo del TEC de Monterrey.

Pese a que el equipo local se mostró dominador al arranque, la visita tuvo la primera gran ocasión en un contragolpe que culminó con tiro de Ramón Guzmán desviado por el portero Juan Álvarez.

Al minuto 18, Pavones estuvo cerca de abrir el marcador en un centro por la derecha que Alver Espinosa controló y remató de media vuelta, pero el portero Omar Pérez estuvo atento para el achique.

Antes de irse al descanso Pavones ADMC marcó el 1-0 en un gran pase al área para Leandro Suchiapa, cuyo remate fue tapado por el arquero, pero atento estuvo para prender el rebote Alver Espinosa y con tiro pegado al poste anotó el 1-0.

Segundo tiempo a favor

Para el arranque del segundo tiempo, Pavones ADMC salió volcado al ataque y puso a la visita a sufrir despejando balones a diestra y siniestra.

Academia Dragones resistió los embates y fue adelantando líneas, por lo que parecía reponerse. Sin embargo, al minuto 60 cometieron un descuido defensivo que redituó en un penal a favor de los chiapanecos sancionado por el árbitro Benjamín Zúñiga.

Un par de minutos después Jesús Molina tomó la responsabilidad de ejecutar el tiro de castigo, y con un cobro potente venció al portero para el 2 a 0.

Academia Dragones buscó responder y estuvo cerca en un disparo potente de Víctor Sánchez que pasó apenas arriba del travesaño.

Al minuto 81, Pavones tuvo para sentenciar en un contragolpe en el que Molina quedó frente al portero, pero su disparo se fue por un costado cuando el público ya coreaba el gol.

El mismo jugador realizó un par de minutos después otra gran acción individual, pero su tiro pegó en la escuadra.

No hubo tiempo para más y de esta forma Pavones obtuvo su segundo triunfo para llegar a 6 puntos en el Grupo 2, mientras que Academia Dragones se queda estancando en 5 unidades.