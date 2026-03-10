Pavones frena el impulso de oaxaqueños

En un encuentro lleno de intensidad y dramatismo hasta el último minuto, Pavones ADMC igualó 1-1 contra Cruz Azul Lagunas de Oaxaca. El partido fue por la fecha 24 del grupo 2 de la Liga TDP y se disputó en el “nido” del Tecnológico de Monterrey, campus Tuxtla Gutiérrez.

Pese a no haber conseguido el triunfo, los capitalinos se quedaron con un mejor sabor de boca que su rival, pues terminaron sumando el punto extra en la tanda de penales 5-4.

Duelo muy cerrado

El primer tiempo fue parejo y con pocas oportunidades claras, centrándose en la lucha por la posesión de la esférica. Durante los primeros 30 minutos apenas se registró un intento peligroso de la escuadra visitante, mientras que Pavones respondió al minuto 33 con una jugada dentro del área que terminó en doble disparo, pero la defensa cementera logró evitar la caída de su marco.

La visita tuvo su momento más peligroso al minuto 35, cuando el chiapaneco Erick Chantiri cobró un tiro libre que fue desviado de forma espectacular por el arquero Gabriel Morales.

Pero la situación se complicó para Cruz Azul poco después, cuando al minuto 38 fue expulsado Carlos Ramos, dejando a su equipo con diez jugadores.

Llegaron los goles

Para la segunda mitad, Pavones aprovechó la superioridad numérica y comenzó a presionar con mayor insistencia. El esfuerzo rindió frutos al minuto 55, cuando Jorge Cruz apareció dentro del área para rematar de cabeza un rebote y colocar el 1-0 que encendió a la afición local.

A partir de ese momento, el cuadro visitante adelantó líneas en busca de la igualada, generando algunas llegadas que fueron bien resueltas por el guardameta Morales.

Pero al minuto 86, Pavones se quedó también con diez jugadores tras la expulsión de Jorge Cruz por doble tarjeta amarilla, lo que animó aún más a los celestes a ir por la igualada.

Cuando parecía que los locales se llevarían la victoria, el árbitro señaló una mano dentro del área al minuto 90 y la pena máxima fue ejecutada al 90 + 2 por Nathan Sotelo, quien colocó el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el conjunto tuxtleco llegó a 31 puntos, en tanto que Cruz Azul Lagunas se queda en 55.