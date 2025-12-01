Pavones golea a Universidad Euroamericana

Pavones ADMC goleó 3-0 a la Universidad Euroamericana en partido de la Fecha 14 —del Grupo 2— de la Liga TDP, celebrado en la Cancha Municipal de San Pablo Etla, en Oaxaca.

El conjunto tuxtleco aprovechó enfrentar al “sotanero” del Grupo 2 y buscó ponerse adelante en el marcador desde los primeros minutos con disparos de media distancia, el más peligroso, de Keny Domínguez al 16’.

No obstante, los locales respondieron por la misma vía, pero el portero Gabriel Morales estuvo atento para mantener la meta intacta.

Pavones fue con mayor determinación y logró abrir el marcador con una jugada colectiva: los chiapanecos llegaron por izquierda con Jesús Molina quien mandó un servicio al área en donde Leandro Suchiapa cedió ante la llegada de Rodrigo Ríos, quien definió para el 1-0 al minuto 28.

Con el envión anímico continuaron presionando a su rival, que empezó a mostrar signos de nerviosismo y al minuto 29 casi cometen un autogol.

Un minuto después, las aves chiapanecas avisaron con un remate de cabeza de Molina que parecía ser el segundo.

Ampliaron la ventaja

Pavones no quitó el pie del acelerador y al minuto 36 anotó el 2 a 0, tras un servicio de Luis Santos a Molina que ingresó al área y le pegó cruzado al balón para enviarlo al fondo de la portería oaxaqueña.

Antes de irse al descanso estuvieron cerca de marcar el tercero con un disparo de Keny Domínguez que pegó en el poste, además de un tiro de media distancia de Bryan Camacho que también se quedó cerca.

Finiquitaron en el segundo

Para la parte complementaria los chiapanecos siguieron atacando con varios disparos, siendo el primer de gran peligro al 49’, mismo que desvió el arquero.

En el minuto 68 vino otro tiro de Domínguez dentro del área que se quedó cerca, en tanto que los locales estuvieron a punto de descontar luego de una falla del guardameta al 81’, pero para su fortuna el gol no llegó.

Jesús Molina acarició su doblete al minuto 87 y un minuto después, Alex Manzano tomó un balón en el área luego de un rebote y bombeó la pelota ante la salida del portero en un golazo que puso el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Pavones sumó su sexta conquista de la temporada para llegar a 19 puntos, ubicándose de momento en el 8º lugar del Grupo 2. Su siguiente partido y último de la primera vuelta será como local ante UDS el próximo domingo 7 de diciembre.

Por su parte, la Universidad Euroamericana sigue sin conocer la victoria y cuenta con apenas dos puntos que los mantienen en el fondo de la clasificación. Su último partido de la primera vuelta será visitando a Felinos 48 en Tabasco.