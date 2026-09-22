Pavones recupera el vuelo ante Lobos ITECA

Pavones ADMC volvió a celebrar en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al superar 2-0 a Lobos ITECA, en duelo de la fecha 3 del Grupo 2, disputado en el campo del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas.

El conjunto emplumado tomó el control desde la primera mitad y al minuto 29, una recuperación en la zona central permitió iniciar el ataque con Jesús Abel Ramírez, quien recibió la pelota y habilitó dentro del área a Aldrit Villatoro, quien cruzó su disparo para abrir el marcador.

Pavones volvió a golpear seis minutos después, cuando la defensa visitante quedó expuesta durante una rápida transición y Ramírez colocó otra asistencia, ahora para Bryan Camacho, quien controló la pelota dentro del área y venció al portero con un potente remate para establecer el 2-0 antes del descanso.

Lobos ITECA buscó reaccionar en el complemento, pero los locales administraron la diferencia y conservaron su portería sin daño toda la segunda mitad.

Además, el encuentro también marcó el debut de Rodrigo Solís Domínguez, quien ingresó al minuto 70 y sumó participación dentro de la regla de menores que exige la categoría.

Levanta el vuelo

El resultado permitió a Pavones alcanzar su segundo triunfo de la campaña para llegar a 6 puntos, mientras que Lobos se queda estancado en 2 unidades.

En la próxima jornada Pavones visitará a Alebrijes de Oaxaca —el sábado 26 de septiembre—, mientras que Lobos vuelve a casa para medirse con Huracanes de Arriaga.