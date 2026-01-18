Pavones se estrena en la segunda vuelta

Un renovado plantel de Pavones ADMC recibirá en el Nido a Antequera FC de Oaxaca, en el inicio de la segunda vuelta del Torneo 2025-26 de la Liga TDP. El duelo es este domingo al mediodía, en la cancha del Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Los capitalinos tuvieron una amplia transformación durante el receso invernal, pues reforzaron su plantel al contar 20 altas y 11 bajas, manteniendo solo a 14 jugadores de la primera vuelta para el cierre de la temporada, en la que buscarán pelear por un lugar en la Liguilla para los conjuntos con derecho a ascenso.

El técnico Manuel Pérez Avendaño y el director deportivo Julio Aguilar Flores, junto con el cuerpo técnico, fortalecieron el equipo en todas las líneas, principalmente en las partes media y ofensiva.

Pavones arranca la segunda vuelta en el décimo lugar del sector con 20 puntos y con una marca como local de tres victorias, un empate y cuatro caídas, sumando dos juegos sin perder en casa. Por su parte, Antequera que ocupa la decimoquinta posición del grupo con 7 unidades, llega a este partido sin puntos, en gira con ocho derrotas consecutivas como visitante.

En la primera vuelta del campeonato, Antequera se llevó el triunfo (1-0), por lo que este encuentro tendrá sabor a revancha para el cuadro chiapaneco.