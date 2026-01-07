Pavones se integran a la selección grupo 2

Los futbolistas chiapanecos de Pavones ADMC, Bryan Anthony Camacho Sánchez y Jorge Giovanni Cruz Ramírez fueron convocados para integrarse a la selección del grupo 2 que participará en la fase preliminar del Torneo del Sol 2026, que se efectuará del 7 al 10 de enero en las canchas de la FMF en Toluca, Estado de México.

Originario de Tonalá y con 18 años, Bryan Camacho (defensa) suma 14 juegos como titular y mil 260 minutos en el actual Torneo 2025-26. Esta es su segunda temporada en la Liga TDP, y llegó a Pavones proveniente de Pijijiapan FC, con el que participó en 23 partidos, anotó cuatro goles y jugó 2 mil 33 minutos.

Por su parte, Giovanni Cruz, defensa nacido en Jiquipilas, también cuenta con 18 años y ha tenido una importante presencia en la cancha al jugar 13 encuentros como titular, acumulando mil 128 minutos en su campaña de debut en la categoría.

El director técnico del equipo, Alexis López Aragón, llamó a los jugadores del club capitalino para que en total sumen nueve futbolistas chiapanecos de los conjuntos de Pavones, Huracanes de Arriaga, Chifut, Lechuzas, Pijijiapan y Tapachula.

Cinco elementos son originarios de Tuxtla Gutiérrez, dos de Tonalá, uno de Jiquipilas y uno más de Escuintla, quienes forman parte del conjunto integrado por jóvenes de 12 clubes.