Pavones tropieza de nuevo fuera de casa

Pavones ADMC no logró sumar en territorio oaxaqueño y en cambio sufrió su segunda derrota consecutiva en la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, tras caer por la mínima diferencia (1-0), frente a los Alebrijes de Oaxaca, en compromiso correspondiente a la jornada 4 del Grupo 2 celebrado en el Micro Estadio ITO.

El conjunto chiapaneco llegó al encuentro con la intención de recuperar terreno después del revés sufrido en su anterior presentación fuera de casa (1-2 contra UDS FC), mientras que los anfitriones encararon el duelo con mayor presión, pues todavía no conocían la victoria y necesitaban sumar para evitar alejarse de los primeros puestos del sector.

Partido intenso

Desde los primeros minutos se vivió un partido intenso, con movimiento constante en ambos lados del terreno y oportunidades para las dos escuadras.

Pavones buscó generar peligro mediante llegadas rápidas encabezadas por Jesús Molina y tuvo aproximaciones que pudieron modificar el marcador, pero la falta de contundencia impidió que pudiera reflejar su iniciativa en el resultado.

Alebrijes también intentó aprovechar su condición como local y mantuvo el orden para contener los avances del cuadro visitante, pero la primera mitad terminó sin anotaciones.

Gol oaxaqueño

La diferencia llegó al minuto 53, cuando Baldomero Luna encontró el espacio necesario para marcar el 1-0 y darle ventaja al conjunto oaxaqueño.

El tanto obligó a Pavones ADMC a modificar su planteamiento y el técnico Amilcar Gómez realizó movimientos en el once, dando paso a jugadores como José López, Johann Aguilera, Luis Santos y Antonio de Jesús Fuentes.

Pavones generó diversas aproximaciones y trató de acelerar el ritmo, pero volvió a fallar la definición.

Pierden terreno

La derrota representa el segundo descalabro para Pavones ADMC, por lo que el equipo tuxtleco se queda estancado con 6 puntos en el Grupo 2

Los emplumados tendrán la oportunidad de reaccionar ante su afición en la próxima fecha 5, regresando a su cancha para recibir a Chapulineros de Oaxaca.

Por su parte, Alebrijes visitará Chiapas para enfrentar a Huracanes de Arriaga (Procamp).