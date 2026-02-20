Pavones vuelve a la senda del triunfo

Con carácter y contundencia en la parte complementaria, Pavones ADMC logró una valiosa victoria de 3-2 sobre Academia Dragones, en duelo correspondiente a la jornada 21 del grupo 2 del Torneo 2025-26 de la Liga TDP, celebrado en la Unidad Deportiva Ignacio Mejía de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.

Intenso primer tiempo

El conjunto tuxtleco arrancó con iniciativa ofensiva y generó las primeras opciones de peligro, destacando un disparo de Alex Manzano que se estrelló en el poste. No obstante, al minuto 18, un desafortunado autogol de Juda Ramírez adelantó a los locales por 1-0.

La reacción llegó al minuto 33, cuando Jesús Ramírez aprovechó un servicio por derecha y definió dentro del área para el 1-1. Sin embargo, antes del descanso, al minuto 45, Academia Dragones recuperó la ventaja en una jugada a balón parado que Brayan Velázquez empujó a segundo poste para el 2-1 con el cual se fueron al descanso.

Reacción y remontada

En los primeros segundos del complemento, Pavones ADMC mostró su pegada: un rechace a las afueras del área fue conectado por Luis Santos, quien con disparo de derecha colocó el 2-2.

El envión anímico fue evidente y el equipo visitante mantuvo la presión en aras de rescatar el resultado a su favor, pero al minuto 68, tras una falta sobre Robert Toalá dentro del área, el árbitro Jesús Ramírez Soriano marcó penal.

Luis Santos cobró con seguridad para firmar su doblete y decretar el 3-2, marcador que pudo ser incluso más amplio pues en los últimos minutos, Pavones generó al menos tres llegadas claras que no logró concretar.

Ante Chapulineros

El triunfo significó romper una racha de cuatro encuentros sin ganar para las aves chiapanecas, además de alcanzar su cuarta victoria como visitante en la presente campaña, llegando a 28 puntos para escalar al noveno lugar del grupo 2. Por su parte, Academia Dragones es penúltimo del pelotón, con apenas 12 unidades.

El próximo compromiso para Pavones será el domingo en el campo del Tec de Monterrey, recibiendo a los Chapulineros de Oaxaca.