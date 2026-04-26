Payaconejos vence en amistoso por los niños

En un ambiente festivo y familiar, Payaconejos se impuso ante Grupo Solher en un partido amistoso con motivo del Día del Niño, disputado en la cancha del parque de la colonia La Antorcha, donde tras un empate en el tiempo regular, el conjunto “conejo” se llevó la victoria desde los once pasos en una definición llena de emoción.

El encuentro arrancó con buen ritmo, con ambos equipos mostrando intensidad desde los primeros minutos. Payaconejos fue el primero en generar peligro con llegadas por las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos. Fue al minuto 12 cuando se abrió el marcador, luego de una jugada colectiva que culminó Luis “Chispa” Méndez con un disparo cruzado que dejó sin oportunidad al guardameta rival.

Grupo Solher no tardó en reaccionar y poco a poco equilibró las acciones, encontrando espacios en el mediocampo. La insistencia rindió frutos al 23, cuando Jorge Hernández aprovechó un rebote dentro del área para mandar el balón al fondo y emparejar los cartones, encendiendo el ánimo de los asistentes.

Dramático cierre

Para la segunda mitad, el duelo se volvió más disputado en cada sector de la cancha, con constantes llegadas en ambas porterías. Payaconejos retomó la ventaja al minuto 38 con un gol de cabeza de Kevin López tras un tiro de esquina bien ejecutado. Sin embargo, Grupo Solher volvió a responder, esta vez mediante Carlos “El Rayo” Pérez, quien al 47 sacó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 2-2 definitivo.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el gol del triunfo, pero las defensivas se mostraron firmes y los arqueros respondieron de buena manera, obligando a que el resultado se definiera en tanda de penales, para beneplácito del público que se dio cita para celebrar a los más pequeños.

Desde los once pasos, Payaconejos mostró mayor precisión. Anotaron Luis Méndez, Kevin López y Andrés Ruiz, mientras que Grupo Solher falló uno de sus intentos, lo que permitió que Payaconejos se quedara con el triunfo en esta entretenida exhibición.

Más allá del resultado, el encuentro cumplió con su objetivo principal: brindar un espectáculo deportivo en el marco del Día del Niño, promoviendo la convivencia familiar y el gusto por el Futbol en la comunidad de La Antorcha, donde chicos y grandes disfrutaron una jornada llena de goles y emociones.