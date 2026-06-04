Pedrero acelera hacia la Panamericana

Jorge Roberto Pedrero Zardain se prepara para competir este año en la Carrera Panamericana 2026, el “rally” de autos clásicos más importante del mundo, donde buscará volver a ser protagonista dentro de la categoría Turismo Producción.

El piloto chiapaneco afrontará este nuevo reto al volante de su emblemático Studebaker 1953 nombrado The Champion, vehículo con el que intentará sumar otro logro a una trayectoria marcada por importantes en la Panamericana.

Larga carrera deportiva

Pedrero debutó en las competencias del deporte motor en el año de 1993, manejando un Chevrolet 1952 y desde entonces ha construido una carrera sólida en el deporte motor nacional, conduciendo autos de toda clase, desde Nissan 2000 GSR, VW Pointer, VW Golf y Studebaker 1953.

Su nombre tiene un lugar especial en la Carrera Panamericana, donde ha sido siete veces ganador de la categoría Turismo Producción, con triunfos en 1994, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010 y 2015. También fue segundo lugar de su categoría en 2000 y 2001, además de conseguir resultados destacados en la clasificación general.

A su trayectoria se suman victorias en “rallies” como el Costa Esmeralda 1995, Tehuacán-Oaxaca 1995 y Media Noche 1996, así como campeonatos regionales de Autos Stock en los años 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Con más de tres décadas en las pistas, Jorge Roberto Pedrero Zardain mantiene vigente su interés por contender en la Carrera Panamericana, por lo cual ya se encuentra preparando su auto, el cual tendrá oportunidad de probar dentro de unas semanas más en Pachuca, Hidalgo, antes de traerlo a Chiapas.