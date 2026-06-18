Pedrero Motor Sport calienta motores

Faltando cuatro meses para el arranque de la Carrera Panamericana y luego de once años años ausente de la competencia de autos clásicos más importante del mundo, el piloto chiapaneco Jorge Roberto Pedrero Zardain se congratuló al informar que está listo para tomar la salida el 16 de octubre en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por su representante, Abril Castillejos, informó que para su regreso a competir en la categoría Turismo Producción estará haciendo mancuerna con el tapatío Sergio Contreras, como copiloto del carro Studebaker 1953 The Champion.

Se alista para el reto

Con más de tres décadas de experiencia en el Automovilismo deportivo, Pedrero es uno de los pilotos más destacados de la categoría Turismo Producción en la prestigiosa Carrera Panamericana.

Ha conquistado el campeonato en siete ocasiones, 1994, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010 y 2015, además de obtener el segundo lugar en 2000 y 2001, así como segundo lugar absoluto en 2002 y 2008, y terceros absolutos en 2004 y 2010.

Confirmó que harán su inscripción luego de haber estado hace unos días probando el carro en el autódromo de Pachuca, confirmando su buen estado, y será en un par de semanas cuando puedan tenerlo en esta capital para ultimar detalles.

“Después de casi 11 años de no estar en activo como piloto, lo sentimos bien, solo se le tienen que hacer algunas correcciones”, explicó el volante chiapaneco, y aseguró que se viene preparando desde hace más de un año.

“Me enganché con el coche muy bien, y con Sergio, excelentemente, tuvimos una práctica limpia, sin ningún trompo”, aseguró.

Va por todo

Recordó que para esta edición la ruta de la Panamericana cambió, pues no irá de Chiapas a Oaxaca como se acostumbra, sino de la capital del estado a Veracruz.

Es por eso que hará levantamiento de la libreta de ruta junto a su copiloto entre el 15 y el 20 de septiembre, cuando esté próxima la fecha de salida. “Nuestro objetivo era volver, ya que la carrera es una tradición en nuestro estado. Queremos hacer un evento limpio, bonito, y el objetivo es terminar, porque para ganar primero hay que terminar”, afirmó.

Buscan patrocinadores

Abril Castillejos, encargada de Marketing del piloto chiapaneco, informó que buscan patrocinadores con los cuales hacer convenios con la escudería, que cuenta con espacios disponibles y paquetes para dar visibilidad a las marcas en dos autos —el Ford conocido como El Coronita y The Champion— además de ampliar la presencia en redes sociales, por lo que invitó a los empresarios a sumarse a la escudería Pedrero Chiapas Motor Sport.