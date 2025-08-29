Pedrero Motorsport vive momento crítico

Continúa en suspenso la participación de la escudería Pedrero Motorsport en la Carrera Panamericana 2025. El director y piloto del otrora Auto Chiapas, Jorge Pedrero Zardaín, reconoció que viven un momento “crítico” y se han puesto como plazo el 15 de septiembre para resolver si los recursos les alcanzan o no para llegar a la línea de salida.

En conferencia de prensa, Pedrero Zardaín y sus colaboradores expusieron la situación actual del equipo, que al día de hoy no puede garantizar su presencia en la competencia de autos clásicos más importante del mundo, misma que arrancará actividades en Chiapas el 8 de octubre con la clasificación en la carretera a Chicoasén, y un día después —9 de octubre— tendrá su arranque oficial con la primera etapa de Chiapas a Oaxaca.

Cabe destacar que la Panamericana constará de ocho fases en total, iniciando en Tuxtla Gutiérrez, para luego recorrer las localidades de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

Más de dos millones

Al ahondar en la situación del Pedrero Motorsport, indicó que el promedio de gastos de participación para este año es de alrededor de 2.5 millones de pesos, recurso que intentarán completar en las próximas tres semanas.

“Aquí lo que queremos es sumar. Hacemos la invitación a quienes quieran unirse a nuestro equipo”, expresó Jorge en un llamado público a la comunidad empresarial del estado.

A su vez, remarcó que para él estar en este evento no es un pasatiempo, sino una carrera competitiva, donde dos pilotos van jugándose la vida en las curvas y rectas de las carreteras de México.

“No queremos ser uno del montón, sino traer los primeros lugares”, subrayó el multicampeón chiapaneco, quien en esta edición pretende competir en la categoría Turismo de Producción, teniendo como copiloto al tapatío Jorge Contreras.

En este sentido, hay que recordar el palmarés del chiapaneco, campeón de Panamericana en los años de 1994, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010 y 2015, así como subcampeón en 2000 y 2001.

Por apoyo oficial

Pedrero Zardaín mencionó que para esta edición ayudó a intervenir ante los organizadores para traer de vuelta a Chiapas la Carrera Panamericana, después diez años de la última vez.

Reconoció su decepción porque se han topado con pared al solicitar apoyos oficiales, a pesar de que este evento deja una gran derrama económica en el tema turístico.

“Los invitamos a que se sumen. El señor gobernador está muy entusiasmado en el tema del deporte, ha cambiado la situación en el tema de seguridad”, comentó al respecto.

Finalmente, reiteró el llamado para quienes quieran apoyarlo comprando espacios de publicidad en el auto que conducirá y otros que tendrá para activaciones comerciales, contactándolo a través de las redes sociales oficiales de Pedrero Motorsport.