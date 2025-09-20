Pedrero Motorsports, fuera de Panamericana

Con voz entrecortada y al borde de las lagrimas, Jorge Pedrero Zardaín descartó de manera oficial la participación de la escudería Pedrero Motorsport en La Carrera Panamericana 2025.

Semanas atrás el director y piloto del equipo, reconoció que pasaban por un momento “crítico” y había puesto el 15 de septiembre como fecha final para decidir si podrían correr o no, pero fue hasta este viernes 19, al cierre de registros para el evento, que anunció ante los medios que no podrá tomar parte en la edición que marcará los 75 años de historia de la competencia de autos clásicos más importante del mundo.

“Es una lástima”, lamentó Pedrero, quien dijo que el coche estaba listo para surcar las carreteras de México, sin embargo, el impedimento para tomar parte fue el tema económico.

En malos términos

En conferencia de prensa —celebrada en las instalaciones de La Madonna en Tuxtla Gutiérrez— Pedrero detalló la situación del equipo, relatando cómo las gestiones que intentaron llevar a cabo con la Secretaría de Turismo —para obtener recursos— llegaron a mal término.

El promedio de gastos de participación es de 2.5 millones de pesos, recurso que intentaron completar con un 20 por ciento a través de patrocinios, mientras que la mayor parte dependía de contar con el apoyo institucional.

Recordó que para esta edición ayudó a intervenir para traer la carrera con el actual gobierno y fueron pieza clave para que, tras diez años de ausencia, volviera a Chiapas.

Si bien se mostró resignado a no correr este año, reconoció que cualquier cosa puede pasar, por lo que no se puede descartar que la directiva de Panamericana le permita inscribirse días más adelante del cierre de registros si en un giro de última hora se dan los apoyos que requiere.

La Carrera Panamericana 2025 arrancará actividades en Chiapas el 8 de octubre y el piloto chiapaneco aspiraba a competir en la categoría Turismo de Producción.