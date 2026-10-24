Pedrero Motorsports triunfa en Panamericana

El piloto chiapaneco Jorge Pedrero tuvo un destacado regreso a la Carrera Panamericana 2026 al conquistar el campeonato de Turismo de Producción y finalizar en el tercer lugar de la clasificación general, acompañado por su navegante Sergio Contreras, luego de siete días de competencia que concluyeron en Zacatecas.

Un logro esperado

Después de once años de ausencia, Pedrero volvió a la tradicional prueba de Automovilismo para completar el recorrido sin contratiempos importantes y colocarse entre las tres mejores tripulaciones de la edición 39.

“Estamos en Zacatecas, llegamos en primer lugar de la categoría Turismo de Producción, tercer lugar absoluto y tenemos el octavo título de la categoría en la historia con este coche”, expresó el piloto al finalizar la competencia.

Pedrero también agradeció a sus patrocinadores, amigos, medios de comunicación y aficionados que respaldaron su participación.

Los Damiron triunfan

La dupla franco-brasileña integrada por Hilaire y Laura Damiron se proclamó campeona absoluta de la Carrera Panamericana 2026, con lo que sumó su tercer título, después de los conseguidos en 2016 y 2023.

A bordo de El Commander, un Studebaker Commander 1954 con el número 115, los Damiron marcaron los mejores tiempos de las jornadas tres, cuatro y seis, resultados que contribuyeron a asegurar el campeonato.

El segundo lugar general correspondió al oaxaqueño Emilio Velázquez y su navegante Javier Marín, quienes completaron el podio junto a los representantes chiapanecos.

Zacatecas fue la meta

La última jornada (etapa 7) tuvo como ganadores a Char García y Lalo Solís, quienes registraron los mejores tiempos en los tramos de velocidad del día.

La edición 39 comenzó en Chiapas y recorrió Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, antes de concluir en la Plaza de Armas de Zacatecas, donde se llevó a cabo la ceremonia final, una velada en la que repartieron los trofeos a los pilotos triunfadores.