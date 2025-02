Peláez critica constantes cambios en la FMF

Los movimientos en la estructura de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) comienzan a ser incontables. Cada vez falta menos para el próximo Mundial de 2026 y la única certeza que se tiene, es que el futuro del Futbol mexicano es incierto.

Yon de Luisa, Juan Carlos Rodríguez y ahora, de forma interina, Mikel Arriola, tres presidentes que han buscado desde el fracaso en Qatar 2022 estabilidad para el balompié tricolor; sin embargo, las dudas e inquietudes son cada vez más.

Ricardo Peláez, experimentado exdirectivo de América, Chivas, Cruz Azul y selección mexicana, ve tiempos difíciles en el Futbol mexicano y el diagnóstico que dio en entrevista no es el más alentador.

“Estamos viviendo un momento muy difícil. Olvídate del tema cancha, vete afuera… Hemos tenidos cuántos presidentes y cuántos técnicos. Tantos cambios en la estructura. Si no nos ponemos de acuerdo para conformar una estructura, cómo queremos que esté bien el tema cancha. Los cimientos no están sólidos y hemos perdido mucho tiempo”, aseveró el también exfutbolista.

Aunque el presente le sonríe a México en materia de delanteros, no es una certeza que el Mundial de 2026 sea un éxito. Al contrario, Peláez destaca la carencia de atacantes mexicanos de calidad y culpa a la cantidad de extranjeros que hay en la Liga MX de la poca productividad. Ve un Futbol “estancado en un momento difícil”.

“Hay quién sabe cuántos extranjeros. Hay que tomar grandes decisiones que no se han tomado, hoy los dueños parece que no se hablan, que están peleados, quién sabe dónde estén. Hay muchas cosas que no se están haciendo y por eso se detuvo la producción de jugadores. Hay que reducir el número de extranjeros… México está atorado en un momento difícil, estamos estancados y hay que hacer que surja más talento”, concluyó contundente el exdelantero.