Pelean por el liderato en la fecha 7

Una candente sesión dominical se vislumbra para la fecha 6 del 9º Torneo Héroes Bonampak, en la que cuatro clubes buscarán apoderarse del superliderato y bajar de la cima al representativo de Ambulancias Colibrí FC.

Estos últimos son dueños del primer lugar de la tabla, con 14 unidades y diferencia de +15, pero en esta ocasión tendrán jornada de descanso, por lo que no sumarán puntos.

Impresos Tuxtla, que aparece como tercero del escalafón, y Peña FC, que ocupa el cuarto casillero, son los primeros clubes con oportunidad de trepar a la cima del campeonato que organiza la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, toda vez que se enfrentarán a las 9 de la mañana.

Ambos cuentan con 12 unidades, aunque con diferencia de +13 y +11 respectivamente, por lo que solo pueden llegar al primer puesto ganando el encuentro. En caso de empate, pueden conseguir un punto extra en penales; es decir, sumarían un par de unidades y alcanzarían a Ambulancias Colibrí FC con 14, pero no podrían superarlos en el pelotón por la diferencia de goles.

Otros aspirantes

El siguiente equipo con oportunidad de llegar al primer lugar es Ice Cars FC, que está en quinto de la general, también con 12 unidades y diferencia de +4. Necesitaría el triunfo en su partido contra Juventus FC (noveno), pactado para las 11 de la mañana.

Finalmente, el sublíder de la competición, Brasil FC, es el otro club con chances de ocupar el primer puesto, toda vez que cuentan con 12 puntos y diferencia de +17, por lo que incluso podría desplazarlo con empate y triunfo en penales, al tener más goles a favor. El rival de los brasileños es el cuadro de Justo Abogado FC, que aparece en sexto lugar con 11 unidades.

Más encuentros

La jornada dominical contempla otros dos partidos: para las 8 de la mañana, Jaguares FC (11º) se mide con DTS 2.0 FC (12º) en duelo de sotaneros. Y para las 10:00 horas está pactado el partido entre Grillos FC (7º) y Santa Cruz FC (10º).