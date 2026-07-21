Pelotaris chiapanecos suman metales nacionales

Representantes de la Academia Municipal de Frontón Jaguarcitos de Caña Hueca, perteneciente a la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas, consiguieron cuatro preseas en el 32º Abierto de Frontenis Range Rover FMX, celebrado en la ciudad de Aguascalientes.

La competencia reunió a exponentes de distintas entidades del país y forma parte del circuito clasificatorio que concede puntos para integrar la selección mexicana juvenil de Frontón, rumbo a la Copa Panamericana de Frontón de 30 Metros. En las divisiones infantiles, los resultados también cuentan para el calendario oficial de la Federación Mexicana de Frontón.

Los más destacados

Alba Ximena Castillo Estrada obtuvo la presea dorada en Frontenis Parejas infantil B, formando dupla con una representante de Aguascalientes.

Por su parte, Braulio Castillo Estrada consiguió dos segundos lugares: uno en Frontenis individual infantil A y otro en parejas infantil A, junto con un competidor de Jalisco. En la división juvenil A, Mauricio Altunar Berrún alcanzó el segundo puesto en Frontenis parejas, acompañado por el michoacano Yafeth Ignacio Cortez.

Los puntos acumulados por el representante de Chiapas dentro del circuito lo mantienen con posibilidades de integrarse al combinado mexicano que competirá en la próxima justa continental, programada en Puebla.

La participación en Aguascalientes permitió a los integrantes de la academia medirse con rivales de diferentes estados y mantenerse activos en los procesos federados de categorías infantiles y juveniles.