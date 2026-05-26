Pelotaris disfrutan su éxito en la Olimpiada

Después de mucho esfuerzo, sacrificios y dedicación, labrados en años de preparación, pelotaris chiapanecos surgidos de la academia Jaguarcitos de Caña Hueca Apvech hoy pueden disfrutar su recompensa.

Antes de retomar su preparación para próximos torneos, Ámbar Itzel Hernández Crespo, Diego Adrián Herrera Valdez y Mauricio Altunar Berrun hablaron para “Cuarto Poder” sobre las acciones en la Olimpiada Nacional Conade 2026 en Irapuato, Guanajuato, donde sumaron dos preseas doradas y una de plata para convertirse en una de las academias con mejor aporte para la entidad en la máxima justa del deporte de México.

Una bicampeona nacional

Ámbar Itzel se erigió en el primer lugar del podio en la modalidad de Frontenis femenil individual, categoría juvenil B, repitiendo así el éxito del año pasado, cuando también ganó el oro para Chiapas.

“La verdad, mucha felicidad, ya que con esta medalla se logra el bicampeonato. También el año anterior pude traer oro, y feliz por todo el trabajo que se ha hecho, pues al final rindió frutos”, celebró.

Junto al entrenador Asunción Velázquez Díaz, la atleta de apenas 16 años de edad alcanzó a prepararse con circunstancias adversas, pues una operación de apéndice le restó cerca de tres meses de trabajo (entre noviembre y enero), además de una lesión en la muñeca que pudo sortear.

“La verdad siento que es la medalla que más feliz me pone, por el proceso que hubo detrás de ella, desde venir de una operación, tratar de sacar el proceso…”, recordó.

Ahora, Ámbar no pierde el foco y asegura que, después de haber conseguido el metal dorado, enfoca sus entrenamientos con el objetivo de alcanzar la clasificación a la Copa Panamericana de este año en Puebla, y ya para el 2027, poder representar a México en un Mundial Sub-22.

Dos “jaguarcitos” más

La delegación estatal sumó también el oro de Diego Adrián Herrera Valdez en Frontenis individual categoría juvenil A y una presea de plata en dobles categoría juvenil A, con el mismo jugador, haciendo mancuerna con Mauricio Altunar Berrun.

Ambos pelotaris mostraron garra, disciplina y alto nivel competitivo durante todo el certamen, destacando especialmente la actuación de Diego, por el oro obtenido previamente.

“Para mí tiene mucho mucho valor y mucho sentimiento, ya que aparte de ser un logro histórico que me ha costado conseguir, es algo por lo que he trabajado demasiado y por lo que me siento cien por ciento orgulloso de haberlo ganado”, contó Diego, quien lleva nueve años entrenando este deporte en los frontones de Caña Hueca, bajo el cobijo del club que iniciaron Oswaldo Henry Domínguez Córdova y el entrenador José Noé Aragón Sarmiento, con el respaldo de la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas (Apvech).

“Hemos trabajado juntos, hemos ido a participar a torneos y vamos a jugar juntos el Torneo Alpino Chipinque, en Monterrey, que es dentro de un mes, buscando quedar seleccionados para los Juegos Panamericanos Juveniles. Esa es nuestra meta”, agrega Mauricio, quien también luce con orgullo su presea.

Es oportuno aclarar que Chiapas sumó otro un bronce a través de Mario Maldonado Romero, perteneciente al club Orcas, en la modalidad de paleta de goma tres paredes, categoría juvenil A.