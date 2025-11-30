Peña sorprende a Brasil FC con goleada

El conjunto de Peña FC dio la campanada en la fecha 12 del Torneo Héroes Bonampak, tras golear por 8-4 a Brasil FC, en duelo celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Pablo Peña, autor de cuatro dianas, lideró esta importante victoria, mientras que Ramón Avendaño y Ameth Vargas redondearon la cuenta con sendos dobletes. Del lado de los brasileños, Víctor Fuentes y Erick Estrada anotaron dos goles cada uno, para hacer más decorosa la derrota.

Por su parte, Ice Cars FC se mantiene en gran forma dentro del campeonato de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, tras doblegar a Impresos Tuxtla por 7-6.

Juan Ruiz encabezó el triunfo con un triplete, Antonio Solís aportó dos goles, y con una diana cada uno figuraron Jordy Gómez y Henry Morales. Del lado del rival, Bryan Jiménez logró un “hat-trick”, José Hernández anotó dos tantos, y con uno cooperó Andrés Hernández.

Otros resultados

Dentro de esta fecha destacó también la victoria de Santa Cruz, al son de 9-2 sobre Jaguares FC. Diego Cárdenas se despachó con la cuchara grande al conseguir siete goles, mientras que Daniel Méndez y Alex de la Cruz marcaron uno cada uno. Del lado de los felinos descontaron Rodrigo Aguilar y Javier Barrientos.

Por su parte, DTS 2.0 doblegó por 4-3 al representativo de Ambulancias Colibrí FC, con triplete de Víctor Durán y un tanto de Martín Blanco. Por el rival descontaron Roger Armas, Carlos Márquez y Jesús Cervantes.

Partido pendiente

Ambulancias Colibrí FC sostuvo un segundo duelo en la misma sesión, que había sido aplazado y en el cual superó por 5-4 a la Juventus FC.

Carlos Hidalgo fue la figura de las aves de la salud con un par de dianas, en tanto que el resto de los goles fueron de Kevin Burgos, Jesús Cervantes y Edson Ramírez. Del lado de la Juve marcaron Marcos Santiago (2), Emanuel Pérez y Josué Balcázar.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que el Grillos FC ganó “default” (3-0) ante Alcohólicos.