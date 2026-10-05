Peques viven fiesta atlética en Caña Hueca

Niñas y niños disfrutaron de una mañana llena de velocidad, sana convivencia, alegría y diversión en la quinta edición de la carrera infantil Solo para Peques 2026, que reunió a alrededor de 200 participantes en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Desde temprana hora, familias completas se dieron cita para acompañar a los pequeños corredores, muchos de los cuales vivieron su primera experiencia dentro de una competencia pedestre.

El evento fue organizado por Atletismo y Ciclismo de Chiapas, encabezado por Alexander Parz, con el respaldo de clubes y colaboradores que participaron en la logística de las diferentes pruebas para tener un control y seguridad de los participantes y dar tranquilidad a papás y mamás llenos de emoción.

Entre aplausos, porras y el entusiasmo de los familiares, las competencias se desarrollaron en un tramo de la pista interior asfaltada de Caña Hueca, de donde salieron a toda velocidad con el objetivo de cruzar el arco de meta en primer lugar.

Distancias para cada edad

El programa de actividades contempló pruebas para niñas y niños desde los 3 hasta los 15 años de edad, con distancias adaptadas desde los 30 hasta los 750 metros, de acuerdo con cada categoría; la convocatoria también incluyó pruebas para participantes con discapacidad, quienes fueron los más aplaudidos.

Y en el cierre de las pruebas se realizó la tradicional convivencia familiar de 750 metros, en la que los niños pudieron compartir el recorrido junto a sus padres y familiares, algunos corriendo a toda velocidad, otros más trotando y la mayoría caminando para disfrutar del paisaje y el clima nublado que acompañó la sesión.

Para poner broche de oro a esta nueva edición de Sólo para Peques, se llevó a cabo la premiación de los tres primeros lugares de cada categoría, además de actividades y divertidas dinámicas para entregar algunos juguetes a los reyes del hogar.