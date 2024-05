Perdimos un título y no salimos a llorar: Martín

Tres días después de la gran final entre América y Cruz Azul, la polémica arbitral por el pénalti de las Águilas sigue siendo el tema de conversación.

Para unos era pénalti sobre Israel Reyes, para otros no, lo cierto es que el debate parece no tener fin. Esta situación comienza a cansar en el Nido y ya han lanzado un contundente mensaje.

Henry Martín, capitán del América, recordó el polémico título que les ganó Monterrey en el Apertura 2019. Ya con VAR, los azulcrema sucumbieron, y así lo recordó el goleador de los emplumados.

“Nosotros, ya con VAR, perdimos un campeonato… Nosotros no salimos a llorar. Al final de cuentas te tienes que ganar eso en la cancha; ese partido lo perdemos nosotros en pénaltis, dejando fuera el VAR”, declaró para el “podcast” del América.

“La Bomba” lanzó un mensaje a Cruz Azul, ya que considera que “se olvidan” del pénalti no marcado sobre Henry Martín en la final de Ida en el estadio Ciudad de los Deportes.

“Ahora, ¿se están quejando del VAR? Si revisas mi pie tengo un edema desde la final de Ida y no salimos a llorar porque además del pisotón me empuja. No salimos a decir nada de eso”, aseveró el histórico de las Águilas.