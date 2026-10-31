Pérez recupera protagonismo goleador

Luis Gerardo Pérez Yáñez recuperó su cuota goleadora con Lechuzas UPGCH al marcar tres tantos en la reciente victoria de 6-0 sobre Felinos 48, correspondiente a la jornada 8 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, resultado con el que el conjunto chiapaneco mantuvo su paso perfecto y se consolidó por segunda semana consecutiva como superlíder nacional.

El atacante de 21 años, originario de Azcapotzalco, Ciudad de México, llegó a cuatro anotaciones en el campeonato y manifestó su satisfacción por contribuir al desempeño del equipo chiapaneco, luego de varias jornadas sin marcar.

“Yo sabía que nada más era cuestión de meter uno y de ahí para arriba”, expresó el futbolista, quien llegó a Chiapas después de convertirse en el máximo goleador de Ecatepec FC durante la temporada anterior, con 30 anotaciones.

Pérez Yáñez reconoció que su adaptación ha sido gradual, principalmente por el cambio de residencia a Tuxtla Gutiérrez, aunque destacó el respaldo recibido desde su incorporación al plantel universitario.

“Los compañeros, desde que llegué, desde el primer día, todos me ayudaron. Es un cambio muy drástico venir del Estado de México para acá”, reconoció.

Gran paso del equipo

Sobre el desempeño de Lechuzas, que se mantiene como líder nacional de la Liga TDP, el delantero consideró que la unión del grupo ha sido determinante. “El grupo está muy unido, que es lo más importante. Desde la banca, todos estamos muy unidos y en el campo se demuestra eso”, señaló.

Finalmente, dedicó sus anotaciones a sus familiares y amigos, quienes lo respaldan a distancia. “Mis papás están lejos. Me motiva, pues, es por ellos. Esto lo hago por ellos”, concluyó.