Personalidades listas para el recorrido

Con la ilusión de brindar un momento de felicidad a cientos de niños chiapanecos en situación vulnerable, personalidades del mundo deportivo se suman a la carrera pedestre Corriendo con el Corazón Regalamos más Sonrisas 5K, a celebrarse el domingo 18 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m., por las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez.

Óscar de los Santos Domínguez, quien recientemente representó a México en el Maratón de las 24 Horas de Sao Paulo, Brasil, confirmó su presencia en el evento e hizo el llamado a la comunidad “runner” para hacer deporte y al mismo tiempo abonar a una buena causa.

“Corramos todos, corramos por el bienestar de los niños. Lo está organizando el Voluntariado (Legislando con el Corazón) del Congreso del Estado. Hagamos deporte, gocemos de buenos hábitos y calidad de vida”, comentó el corredor mejor conocido como “4 Pilas-100K”, quien felicitó a la organización por promover esta justa.

De igual forma, el entrenador y exgoleador del Futbol profesional Miguel Ángel Casanova Díaz convocó a la población en general a inscribirse para ser parte de esta iniciativa. “Los invito a la carrera Corriendo con el Corazón, que va a ser este domingo. Las inscripciones son en el Congreso y en Caña Hueca. ¡No falten, ahí estaremos!”, destacó Casanova Díaz.

Asimismo, el entrenador de Atletismo y “head coach” del equipo Go Run, Rey López Muñoz, extendió el llamado a los corredores, ya que además de mejorar sus marcas y competir por atractivos premios, pueden regalar juguetes para niños de escasos recursos que tienen la ilusión de recibir un obsequio en estas fechas.

Inscripciones

Es oportuno recordar que los registros continuarán abiertos hasta el sábado 17 de diciembre, de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la noche, en la entrada principal del parque Caña Hueca, así como en el módulo instalado a un costado del Hemiciclo a Benito Juárez, al interior del H. Congreso del Estado (1ª Sur, entre calle central y 1ª Oriente), hasta el viernes, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

La cuota de inscripción es un juguete con un valor no menor a 200 pesos (no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías). El kit de corredor que recibirán a cambio incluye playera conmemorativa, abastecimiento de hidratación durante la ruta, seguridad vial, servicios médicos y medalla de participación al terminar la prueba.

Las categorías contempladas son libre varonil y femenil (18 a 39 años), con premios de 5 mil pesos para los primeros lugares, 3 mil para los segundos y mil para los terceros; así como master (40 a 49 años), veteranos (50 y más) y discapacitados, cuya premiación consistirá en 2 mil 500 para los primeros lugares, mil para los segundos y 500 para los terceros, en ambas ramas.