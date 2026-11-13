Pese a buena racha Casanova exige más

El director deportivo de Lechuzas UPGCH, Miguel Ángel Casanova Díaz, dejó claro que el buen paso del equipo en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX no modifica las exigencias de la institución, que busca superar sus registros anteriores y pelear nuevamente por el ascenso a la Liga Premier.

Con 29 de 30 puntos posibles, el liderato del grupo 2 y de la Zona A, además del cuarto lugar nacional (de entre más de 200 franquicias en competencia), el conjunto chiapaneco mantiene altas expectativas para el cierre de la primera vuelta.

“Tenemos que mejorar siempre. En cada torneo, el análisis es superar los puntos que se consiguieron en el anterior. El año pasado hicimos 80 puntos, así que hay que apuntar a 84 u 85”, afirmó Casanova Díaz.

El directivo consideró que, pese a los resultados, el plantel todavía tiene margen de crecimiento, pues actualmente se encuentra entre el 70 y 80 por ciento del rendimiento que espera alcanzar.

“Sí, hemos sumado, hemos ganado y lo hemos hecho bien, pero qué bueno que vamos de menos a más”, señaló, al establecer como objetivo llegar a la liguilla con un nivel cercano al 85 o 90 por ciento.

El ascenso es la prioridad

Casanova Díaz explicó que Lechuzas afrontará cinco compromisos en aproximadamente cuatro semanas, con la intención de conservar el primer lugar de grupo y zona, posiciones importantes para buscar ventajas de localía durante la liguilla.

También destacó la respuesta de los jugadores que han recibido oportunidades y el creciente respaldo de la afición en el campo Flor de Sospó.

El próximo compromiso será el sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas, frente a Academia Dragones (FC Napoli) Tabasco, en el Estadio Olímpico de Villahermosa.

“Vamos con mucha humildad, mucho trabajo y los pies en la tierra. No hemos ganado nada todavía, tenemos que mejorar”, puntualizó.