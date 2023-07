Pese a la crisis, el ir ante Lio ilusiona al “Tuca”

A pesar de que con Cruz Azul tiene números negativos en el Apertura 2023, al ser últimos de la tabla, con seis goles en contra y uno a favor, eso no le quita la ilusión y la emoción a Ricardo “Tuca” Ferretti por enfrentar a Lionel Messi.

“Es un súper jugador. A mí me encanta, y a millones, por lo que ha hecho. A lo mejor me saco una foto con él si me da chance, este es el gusto y motivación por lo que el representa y el nivel futbolístico. La semana pasada yo decía, no es solo un futbolista, es el ser humano. Es ejemplar como ser humano y súper como futbolista. Cuando estemos en la cancha hay que darle reconocimiento, pero a ver de dónde sale más correa”, indicó de cara al duelo del próximo viernes en la Leagues Cup contra el Inter Miami.

Para el “Tuca”, el efecto Messi es impresionante y puso como ejemplo el incremento del precio de los boletos para ese juego. “El boleto costaba 30 dólares y pasó a costar 600. Este es el efecto Messi. Yo ya había estado en la selección mexicana y enfrentado a Lionel (Messi); hay respeto y reconocimiento”, declaró

Cruz Azul vive un triste panorama al ser último en la Liga MX, pero el Inter de Miami tiene el mismo paisaje al ser sotanero de la MLS. Mas Ferretti es optimista. “Para este torneo ya vamos a tener plantel completo, con el regreso de los dos campeones (Uriel Antuna y Charlie Rodríguez), mejorar nuestro nivel”, indicó.

Sin embargo, no quiso ocultar la crisis que vive el cuadro cementero y aceptó: “Tenemos cero puntos, un gol a favor y seis en contra. No puedo tapar el sol con un dedo ni nos engañamos nosotros, pero en este nuevo torneo, tenemos chance de mejorar”.