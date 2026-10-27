Petardos FC conquista su primera corona

Con dramatismo, goles y emociones hasta el último segundo, Petardos FC escribió una página especial en la historia del Torneo Nocturno Libre de la Liga Palapa de Futbol 7 al conquistar su primer campeonato tras imponerse por marcador de 4-3 a Águilas en una gran final que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos en la cancha de Futbol de Altura Sears.

El encuentro reunió a dos equipos que llegaron a la disputa por el título después de destacar durante la temporada y superar la Liguilla. Sin embargo, solo uno podía levantar el trofeo y Petardos FC terminó por hacer valer la ventaja construida en el momento más importante de la competencia.

La escuadra campeona tomó el control del partido y consiguió colocarse arriba 4-1, una diferencia que parecía encaminarla hacia una victoria tranquila. Ángel Camacho, con un doblete, Alexander Nanduca y Manuel Acosta fueron los encargados de marcar las anotaciones que dieron forma a la ventaja de Petardos FC.

Héroe del triplete

Cuando el panorama parecía complicado para Águilas, el equipo encontró una nueva oportunidad para mantenerse con vida en la final. Luis Díaz asumió el protagonismo ofensivo y firmó un “hat-trick” que devolvió la emoción al encuentro y que permitió a su escuadra acercarse hasta el 4-3.

La remontada comenzó a tomar fuerza y los minutos finales se convirtieron en una auténtica prueba de resistencia para Petardos FC, que tuvo que soportar la presión de un rival decidido a conseguir el empate y llevar la definición hasta la tanda de penales.

Águilas peleó hasta el último instante, pero el tiempo terminó por convertirse en su principal adversario. El silbatazo final confirmó la victoria de Petardos FC, que celebró con sus jugadores, cuerpo técnico y seguidores la obtención de una primera estrella en la categoría nocturna libre.

Digno subcampeón

Más allá del resultado, Águilas dejó constancia de su capacidad competitiva al no bajar los brazos pese a la desventaja. Su reacción en la segunda mitad convirtió la disputa por el campeonato en un duelo memorable y le permitió cerrar su participación con un digno subcampeonato.

La noche también tuvo un reconocimiento individual para Édgar Camacho, delantero de Petardos FC, quien se proclamó campeón goleador de la temporada con 42 anotaciones. Su capacidad frente al arco fue uno de los aspectos destacados de la campaña y acompañó el camino de su equipo hacia la conquista del título.

De esta manera, Petardos FC consiguió el doble festejo: el campeonato colectivo y el reconocimiento al máximo romperredes de la competencia. La primera corona quedó en sus manos después de una final que tuvo ventaja, reacción, incertidumbre y un desenlace que confirmó la emoción característica del futbol 7.

Con el título en sus vitrinas, Petardos FC tendrá el reto de regresar para defender su corona, mientras que Águilas buscará una nueva oportunidad para pelear por la máxima distinción de la Liga Palapa de Futbol 7.