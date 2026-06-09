Petardos y 14 de Marzo van por la corona

La espera terminó en la Liga Palapa Fut 7 Chiapas. Este miércoles 10 de junio se disputará la gran final del Torneo Nocturno Libre, certamen que durante varias semanas reunió a algunos de los equipos más competitivos del circuito y que ahora llegará a su desenlace con un duelo que promete emociones de principio a fin.

Los protagonistas de la batalla por el campeonato serán 14 de Marzo (Grupo Constructor) y Petardos 2.0 Futbol Club, escuadras que lograron abrirse paso entre una nutrida participación para instalarse en el partido más importante de la temporada.

El encuentro se llevará a cabo a las 21:00 horas en la cancha Seven (Sears), escenario que será testigo de un enfrentamiento en el que ambos conjuntos buscarán cerrar con broche de oro una destacada campaña.

Durante el torneo, los dos finalistas demostraron regularidad, poder ofensivo y solidez colectiva, características que les permitieron superar cada una de las etapas eliminatorias y mantenerse como serios aspirantes al título. Ahora, con la copa en juego, cualquier error podría marcar la diferencia entre la gloria y el subcampeonato.

¿Cómo llegan?

Por un lado, 14 de Marzo intentará coronar una temporada de gran nivel, respaldado por un plantel que ha sabido responder en los momentos decisivos. Enfrente tendrá a Petardos 2.0 Futbol Club, conjunto que también ha mostrado argumentos suficientes para pelear por el campeonato y que buscará escribir su nombre en la historia reciente de la competencia.

La expectativa entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados es alta, ya que se trata de dos equipos que han protagonizado importantes actuaciones a lo largo del certamen y que llegan con méritos propios a la instancia definitiva.

Con el ambiente característico de las noches de Futbol 7 y el deseo de levantar el trofeo de campeón, ambos clubes se preparan para disputar un partido que promete intensidad, entrega y espectáculo hasta el último minuto.