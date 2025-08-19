Petroleros apalean a Pejelagartos

En un partido en el que la ofensiva marcó la diferencia, los Petroleros dominaron de principio a fin y terminaron imponiéndose con pizarra de 14 carreras por 4 sobre los Pejelagartos, en el duelo celebrado el fin de semana. El encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, disputado en campo de los chiapanecos, mostró dos caras: la contundencia al bat de la visita y las dificultades de los locales para contener los ataques rivales.

Acciones en el campo

El arranque fue parejo. Pejelagartos abrió con paciencia, logrando una serie de bases por bola y aprovechando un cuadrangular solitario de Alberto Félix en la tercera entrada, lo que parecía darles aire frente a un adversario que apenas comenzaba a carburar. Sin embargo, los Petroleros respondieron de inmediato y no tardaron en inclinar la balanza.

En la segunda y tercera entrada, los visitantes activaron su maquinaria ofensiva con imparables consecutivos de José López y Raymundo Arreola, acompañados por la velocidad de Elvis Hernández en las bases, quien logró estafar en dos ocasiones y después anotar. La defensa de Pejelagartos se vio rebasada ante la presión constante, lo que permitió que los Petroleros tomaran una ventaja que ya no perderían.

La cuarta y la quinta entrada fueron definitivas. Heriberto Ortiz y Manuel Cruz conectaron batazos oportunos que empujaron carreras, mientras que Octavio Ponce colaboró con imparables que mantuvieron la línea ofensiva encendida. La diferencia en el marcador comenzó a ampliarse de manera considerable, mientras los lanzadores locales sufrían con el descontrol, acumulando bases por bolas y “wild pitches” que facilitaron el trabajo del rival.

Aunque Pejelagartos intentó reaccionar en la séptima con la paciencia de Luis Xavier Pérez, quien sumó bases por bolas y aprovechó un descuido para colarse hasta tercera, la respuesta fue insuficiente. Los Petroleros castigaron con un “rally” en la octava entrada, donde ligaron imparables y sumaron las últimas carreras que sellaron la paliza.

El cierre fue simbólico: mientras los bates de Pejelagartos se quedaron callados con ponches en momentos clave de Jackson Maulla, Kevin Ceballos y Juan Antonio Megchun, los Petroleros mostraron profundidad en su alineación. Casi todos los jugadores visitantes lograron conectar de “hit” o producir carreras, reflejo de una ofensiva balanceada que no dependió de un solo elemento.

Con este resultado los Petroleros confirmaron su fortaleza ofensiva al conectar 15 imparables y producir en prácticamente todas las entradas, mientras que los Pejelagartos apenas pudieron ligar dos imparables en todo el encuentro, a pesar de la entrega de sus corredores tseltales en las almohadillas.

El duelo sirvió como muestra clara de lo que representa tener consistencia en el bateo y disciplina en el corrido de bases. Los Petroleros supieron aprovechar cada error rival y construyeron un marcador holgado, mientras que los Pejelagartos tendrán que ajustar su picheo y trabajar en la ofensiva para no repetir una actuación en blanco.