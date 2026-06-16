Petroleros confirma que es equipo sorpresa

El Club Petroleros continúa consolidándose como una de las escuadras más competitivas y peligrosas de la Liga Municipal de Softbol, luego de conseguir una importante victoria por 6 carreras a 4 sobre Pejelagartos, en un atractivo duelo celebrado la tarde del domingo en el campo del Deportivo Caña Hueca.

El conjunto vestido de blanco y negro volvió a demostrar por qué es considerado por muchos como el auténtico caballo negro de la competencia, ya que pese a no figurar entre los favoritos al inicio de la campaña, jornada tras jornada ha logrado sumar resultados positivos gracias a la disciplina, la experiencia y el compromiso de cada uno de sus integrantes.

Desde el arranque del encuentro, Petroleros tomó el control de las acciones. La novena mostró un gran orden tanto a la ofensiva como a la defensiva, situación que le permitió construir una ventaja importante desde los primeros “innings”. Con bateos oportunos y una constante presión sobre el picheo rival, los petroleros fueron encontrando espacios para anotar y colocarse adelante en el marcador.

Hombre destacado

Uno de los hombres más destacados del partido fue Poncho, quien tuvo una sobresaliente actuación desde el montículo. El lanzador mantuvo bajo control a los bateadores rivales durante buena parte del encuentro y contó con el respaldo estratégico de Toño, Moisés, “Buda” y Migue, quienes estuvieron atentos a cada movimiento para hacer los ajustes necesarios durante el desarrollo del compromiso.

La labor defensiva también fue fundamental para asegurar el triunfo. Tigre, ubicado en la tercera base, lideró varios recorridos defensivos de gran importancia; mientras que Manolo, en la inicial, mostró seguridad en cada recepción. Por su parte, “Zurdo” destacó en el campo largo, coordinando de manera efectiva los movimientos de la zona exterior para evitar que los batazos de Pejelagartos se tradujeran en daño mayor.

En el aspecto ofensivo, Petroleros mantuvo una producción constante a lo largo del partido. Los bateadores lograron conectar imparables en momentos clave, aprovechando las oportunidades que se presentaron para incrementar la diferencia y mantener el control de la pizarra.

Desventaja

Aunque Pejelagartos se encontró en desventaja de 6-0 durante gran parte del juego, nunca bajó los brazos. La novena reaccionó en los episodios finales con una destacada racha ofensiva que le permitió acercarse peligrosamente en el marcador. Sin embargo, el tiempo y los “outs” disponibles no fueron suficientes para completar la remontada.

La reacción del conjunto rival añadió emoción a un duelo que mantuvo atentos a los aficionados presentes en las gradas del Deportivo Caña Hueca, escenario que volvió a ser testigo de un choque lleno de intensidad, buenas jugadas y momentos de gran nivel competitivo.

Con este resultado, Petroleros reafirma que tiene argumentos para competir frente a cualquier adversario de la Liga Municipal y continúa fortaleciendo sus aspiraciones dentro de la temporada, consolidándose como una escuadra que nadie desea enfrentar en las próximas jornadas.