Pícaros de Tuxtla se corona en Expo Feria

El lienzo charro El Rosario lució un lleno total el 18 de febrero para presenciar la gran final del Torneo de la Amistad 2026, celebrado en el marco de la Expo Feria Carnaval de la Frailesca Villa Corzo, donde Pícaros de Tuxtla se proclamó campeón del sector AA tras firmar una actuación sólida de 258 puntos.

El escuadrón capitalino mostró regularidad y contundencia en cada una de las suertes, superando con claridad a Rancho Tierra Fría, que concluyó en el segundo puesto con 171 unidades, mientras que Charros de la Capital-Trascendencia Charra ocupó la tercera posición con 163 bonos.

Desde la cala de caballo, Pícaros marcó diferencia con 36 puntos, cortesía de Lair Ruiz, quien además se adjudicó el campeonato individual en esta faena. En el coleo, el conjunto sumó 82 unidades. Alan Chávez fue el más destacado, con 34 tantos, lo que consolidó la ventaja temprana.

Actuación

El equipo complementó su actuación con buen jineteo de toro y yegua, efectiva terna en el ruedo y una mangana a pie concretada por Alan, para cerrar con el paso de la muerte ejecutado por Eduardo Velázquez, sellando así la victoria que les otorgó el título y el premio de dos monturas.

Rancho Tierra Fría tuvo destellos importantes, especialmente en colas con 66 puntos; Patricio Moreno fue el mejor con 33, logrando además el reconocimiento individual en la especialidad. Sumaron 21 en el toro por conducto de Abel Pereyra, una mangana a pie y 22 en el paso de la muerte, para concluir con 171.

Por su parte, Charros de la Capital destacó con 35 en la cala de Octavio Soto, quien también figuró en colas con 16. José María López Velasco acertó un pial, mostraron buena terna y Aberlaín Castellanos concretó una mangana a pie, resultados que les permitieron cerrar con 163 unidades.

La final contó con la participación especial de la escaramuza Reinas de la Frailesca, agrupación de reciente creación que busca consolidarse rumbo al próximo Campeonato Estatal, aportando colorido y elegancia a la jornada.

Durante cuatro días, del 15 al 18 de febrero, el Torneo de la Amistad 2026 ofreció un ambiente festivo con banda en vivo, gradas repletas y emociones constantes en el ruedo. El certamen fue sancionado por los jueces Roberto Pérez Maza y Eduardo Ovando, con Alfonso Morán en la locución oficial.

Al término de la competencia, los organizadores entregaron hebillas conmemorativas a los campeones individuales por faena, así como reconocimientos al segundo y al tercer lugar, cerrando con broche de oro una edición que reafirmó la pasión por la Charrería en la Frailesca.