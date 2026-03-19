Pícaros de Tuxtla se corona en la Fiesta Dorada

Pícaros de Tuxtla firmó una actuación sólida y efectiva para proclamarse campeón de la quinta edición de la Fiesta Dorada 2026, certamen celebrado en el lienzo charro de Dorados de la Selva, en el municipio de Ocosingo, donde la afición respondió con un lleno total.

El conjunto capitalino acumuló 286 puntos para quedarse con el primer lugar y llevarse a casa el remolque como premio principal. La escuadra destacó por su constancia en cada suerte, sobresaliendo la actuación de Seín Martínez Caballero, quien aportó con dos piales y un lazo de cabeza dentro de la terna.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez, acompañada por Jesús Alberto Oropeza Nájera, subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno, y Walker Castellanos, presidente de la Asociación Ganadera local. En el acto reconocieron el esfuerzo de los equipos participantes y el impulso a la Charrería como una tradición profundamente arraigada en Chiapas.

Rigoberto Trujillo Morales, presidente de la Asociación de Charros Dorados de la Selva, A. C., agradeció el respaldo de autoridades y patrocinadores para mantener vigente este deporte nacional, el cual es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial.

En lo deportivo, la competencia fue intensa de principio a fin. Fraylescana R5 se quedó con el segundo sitio tras sumar 263 unidades, seguido de Rancho Miramar con 214, mientras que el equipo anfitrión, Dorados de la Selva, concluyó en la cuarta posición con 152.

Camino al título

Pícaros de Tuxtla inició su camino al título con una cala de caballo de Octavio Velázquez, quien marcó 38 puntos con punta de 18 metros, en tres tiempos, colocándose como la mejor ejecución de la final. En colas acumularon 70, con Alan Chávez como el más destacado con 26.

Fraylescana R5 estuvo cerca de arrebatar el campeonato, pero dejó escapar la oportunidad tras fallar dos manganas clave. A pesar de esto, tuvo una destacada participación con cala de 30, piales efectivos y una buena suma en colas, donde brillaron Ulbester Farrera y José Miguel Pérez.

Rancho Miramar se mantuvo en la pelea hasta la terna, pero errores en la recta final limitaron sus aspiraciones. Mientras tanto, Dorados de la Selva luchó ante su gente, consiguió puntos importantes en colas y manganas a caballo, aunque sin lograr escalar posiciones.

Con gran respuesta del público durante los tres días de actividades, la Fiesta Dorada 2026 cerró con saldo positivo, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la Charrería en la región.