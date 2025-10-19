Pichones FC vuela a la final

Con una actuación contundente y un despliegue ofensivo de principio a fin, Pichones FC consiguió su boleto a la gran final del Torneo Veteranos Jr. de la Liga Palapa Fut 7, tras imponerse con autoridad por 7-2 ante Cuates FC, en una de las semifinales más esperadas del certamen. El encuentro se desarrolló bajo un gran ambiente competitivo y con tribunas repletas en las instalaciones de Palapa Fut 7, donde el conjunto emplumado mostró su mejor versión futbolística.

Desde el silbatazo inicial, Pichones FC tomó el control del balón y marcó el ritmo del partido, aprovechando su velocidad en los costados y su precisión en los pases filtrados. El primer tanto llegó al minuto 6, obra de Mauricio Martínez, quien remató de zurda dentro del área, luego de una jugada colectiva que desarticuló la defensa rival. Apenas unos minutos después, Joel Jiménez amplió la ventaja con un potente disparo al ángulo que dejó sin opciones al guardameta de Cuates FC.

Este conjunto intentó reaccionar con jugadas a balón parado, y aunque generó peligro en dos ocasiones, el arquero Iván Solís mantuvo su portería segura con intervenciones oportunas. Sin embargo, el vendaval ofensivo de Pichones no se detuvo. Antes del descanso, Martínez volvió a aparecer con otro gol de media distancia, mientras que Jiménez anotó su segundo tanto con una definición precisa tras un contragolpe letal. El marcador parcial de 4-0 al medio tiempo reflejaba el dominio absoluto de los dirigidos por Eduardo Rincón.

Segundo tiempo

En la segunda mitad, Cuates FC adelantó líneas en busca del descuento y logró acercarse con un tanto de Daniel Vázquez, quien aprovechó un rebote dentro del área para el 4-1. Él mismo volvió a anotar y acercó a los suyos 4-2. No obstante, el impulso ofensivo les duró poco, pues Pichones FC respondió con mayor intensidad. Martínez completó su triplete con un golazo de tiro libre que arrancó los aplausos del público presente.

El cierre del encuentro fue un monólogo del cuadro emplumado. Joel Jiménez firmó su tercera anotación de la tarde tras una asistencia de Carlos Lara, y finalmente Rodrigo “Rigo” Morales sentenció el marcador con un toque sutil frente al arco, sellando el 7-2 definitivo que colocó a Pichones FC en la final del torneo.

Ofensiva letal

El equipo ganador mostró un juego colectivo equilibrado, combinando orden defensivo con una ofensiva letal que no dio respiro a su rival. La dupla ofensiva conformada por Martínez y Jiménez fue determinante, registrando seis de los siete tantos del compromiso, para consolidarse como la mejor pareja atacante del campeonato.

Por su parte, Cuates FC se despidió con la frente en alto tras una temporada destacada en la que mostraron entrega y constancia jornada tras jornada. A pesar del resultado, su desempeño les valió el reconocimiento de la afición y del propio rival.