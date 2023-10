Pide Gordillo seguir trabajando con humildad

La alegría del gol y la tristeza de una lesión que lo sacó del partido fueron las emociones extremas que vivió Fernando Gordillo Jiménez, artillero de los Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en el empate por 2-2 frente a los Alebrijes de Oaxaca, en la jornada 6.

El autor de los dos tantos estudiantiles se mostró feliz por su actuación, al tiempo que lamentó no poder terminar el encuentro para seguir apoyando a sus compañeros. “Son cosas que pasan en el Futbol. Desafortunadamente, se me dobló el tobillo, pero sabíamos que la gente que iba a entrar por mí lo iba a hacer igual de bien, y esa es la posibilidad que tiene la gente que está fuera de entrar de la misma forma y ayudarnos como equipo”, agregó el futbolista que hasta el momento acumula 6 dianas en su cuenta particular.

Gordillo Jiménez recordó que en este último duelo con los Alebrijes de Oaxaca todo se complicó tras sus goles, y si bien tuvieron oportunidades para sellar el marcador, al final perdonaron ocasiones claras de gol y eso les costó empatar en casa y luego ver cómo se les escapaba el punto extra de los penales. “Hay mil explicaciones, mil excusas, lo que es la realidad es que nos empataron y nos dieron mucha pelea, entonces tenemos que seguir trabajando y meterle mucha humildad, eso es lo que tenemos que hacer”, afirmó.

En este mismo tenor, el delantero reconoció que la pelea no es sencilla en la actual Temporada 2023-2024 de la Liga TDP, por lo que esperan más partidos difíciles en las siguientes fechas. “En lo particular el grupo 2 es demasiado competido, los equipos siempre van a dar todo. Siempre lo he dicho, es uno de los grupos más competitivos que tiene la (Liga) TDP. Tenemos que ganar para seguir de líderes y aspirando a las cosas que queremos”, agregó.

Por ahora, el jugador continuará su preparación para el siguiente compromiso de los Estudiantes, que será visitando a Búhos FC, el próximo sábado en el estadio ITO de Oaxaca.