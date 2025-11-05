Pijijiapan recibe al líder del grupo 2

Con el objetivo de retomar su racha triunfal, Lechuzas UPGCH visita a Pjijiapan FC en la jornada 10 de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. El partido —correspondiente a la primera fecha doble de la campaña— se juega este miércoles a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva de Pijijiapan.

Los de la Pablo Guardado Chávez afrontan este compromiso en calidad de líderes invictos del grupo 2, con 22 puntos, producto de 7 victorias y un empate. En contraste, Pijijiapan FC es el onceavo lugar del grupo 2, con marca de 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas.

Ambos equipos llegan a este encuentro con sed de revancha, pues en el caso de Pijijiapan, cayó de última hora contra Tapachula FC en la fecha anterior, mientras que Lechuzas vio cortada la racha de siete victorias en fila con el empate en casa frente a Dragones de Oaxaca.

En buen momento

Del lado de Lechuzas destaca que son la mejor ofensiva del grupo 2 con 28 goles anotados y cero permitidos, con un total de 720 minutos sin recibir gol, lo que ya es un récord que buscarán seguir incrementando.

Al respecto, el capitán del conjunto universitario, Daniel Cruz, expresó que al interior de Lechuzas se ha hecho un buen trabajo en conjunto, entre jugadores y cuerpo técnico, senda por la cual buscarán seguir hasta el final del torneo.

Sobre el partido de mitad de semana ante los Pijijis, reconoció que el objetivo es sumar los tres puntos para seguir afianzándose en la cima. “El equipo sabe que tiene que salir por la victoria el día miércoles contra Pijijiapan. Sabemos que no debemos dejar ir puntos, porque eso nos puede afectar a finales de la temporada, entonces vamos a salir a ganar a Pijijiapan y a dar lo mejor de todos nosotros”, puntualizó.