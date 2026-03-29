Pilotos se declaran listos para la acción en la pista

Como parte de la agenda de promoción para la fecha 2 del campeonato Trucks México Series, pilotos de diferentes escuderías participaron en el Meet & Greet, en las instalaciones de Grupo Aveich, ubicadas en el Edificio Rivera de Tuxtla Gutiérrez.

Antonio Díaz, director de relaciones públicas de Grupo Aveich, fungió como anfitrión de esta activación celebrada en la víspera de la presentación de la Nascar México Series.

“Estamos muy felices porque estamos apoyando a un corredor cien por ciento chiapaneco, Paulo César Roqueñí”, destacó el directivo sobre el conductor del auto 08 de Ramírez Racing-¡Go! Gus.

Por su parte, Paulo César Roqueñí expresó su orgullo por participar en esta fecha 2 de las Trucks México Series y hacerlo con el gran respaldo de su patrocinador y el calor de la afición, lista para ver ondear la bandera verde este domingo a las 11:30 de la mañana en una competencia pactada a cien vueltas en el desafiante óvalo chiapaneco.

“Es una fecha emocionante; es bueno estar una vez más en casa y corriendo en esta categoría, Trucks México Series. Entonces, estamos intentando apostar por buenas posiciones y buenos puntos”, declaró.

En el Meet & Greet también estuvieron presentes los pilotos Sebastián Rodríguez, Yassir Salazar, Vale Aranda, Luis Goulart, Gael Aguilar, Jan Philipp Krül, Everardo Fonseca, Edwin Arenas, Enrique Guilbert y Santiago Cruz, quienes por igual compartieron las sensaciones previas a la competencia e invitaron a los fanáticos a vivir la velocidad y la adrenalina de las carreras este domingo en el Súper Óvalo Chiapas.