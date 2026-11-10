Pistones manda en la primera fuerza

Con una actuación dominante desde el círculo de lanzamiento y una ofensiva que respondió en los momentos oportunos, Pistones ALZ se proclamó campeón de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, en su rama varonil de Primera Fuerza, luego de vencer por pizarra de 5-0 a Colmillos, en el segundo encuentro de la serie final disputado en el campo de pelota de Caña Hueca.

El conjunto de Pistones consiguió cerrar la confrontación por el campeonato en dos encuentros, al tratarse de una serie pactada a ganar dos de tres, por lo que el triunfo representó la conquista del título y la celebración de una campaña que encontró su recompensa en el diamante.

Figura

La gran figura de la jornada fue el lanzador Víctor Guedez, quien ofreció una actuación sobresaliente durante las siete entradas del encuentro. El serpentinero de Pistones mantuvo completamente silenciada a la ofensiva de Colmillos, al no permitir imparables ni carreras, además de recetar 18 ponches y conceder únicamente un pelotazo.

Su dominio quedó reflejado en la tarjeta de anotación, donde enfrentó a 22 bateadores y consiguió retirar por la vía del chocolate a 18 de ellos, firmando un gran juego sin “hit”, ni carrera, y que resultó determinante para asegurar el campeonato.

Por su parte, la ofensiva de Pistones ALZ trabajó para construir la diferencia en el marcador. Después de mantener el cero durante los primeros dos episodios, consiguió romper la igualdad en la tercera entrada, cuando fabricó un “rally” de tres carreras que comenzó a inclinar la balanza a su favor.

Colmillos intentó mantenerse en la pelea, pero se encontró con un rival que no concedió oportunidades y que, además, mantuvo el control desde la lomita, complicando cualquier intento de reacción.

La ventaja se amplió en el sexto capítulo, cuando Pistones agregó dos anotaciones más para colocar la pizarra 5-0. Con esa diferencia, el equipo pudo encaminar los últimos episodios con mayor tranquilidad, mientras Guedez continuaba retirando bateadores y acercándose a completar su extraordinaria labor.

Registro

En el apartado ofensivo, Pistones registró 12 imparables durante el encuentro, mostrando una producción constante que le permitió respaldar el trabajo de su lanzador. En contraste, Colmillos terminó sin “hits” y sin carreras, reflejo del dominio que ejerció el equipo campeón durante las siete entradas.

Al llegar el último “out”, Pistones ALZ confirmó su victoria por blanqueada y desató la celebración por la obtención del campeonato de Primera Fuerza varonil de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez.

De esta manera, Pistones cerró con autoridad la serie por el título y escribió su nombre entre los campeones de la competencia, en una final donde la contundencia ofensiva y, especialmente, el extraordinario trabajo de Víctor Guedez desde el círculo de lanzamiento marcaron la diferencia.