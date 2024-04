Pistones vuelve a noquear a sus rivales

Pistones ALZ derrotó a Guerreras por la vía del nocaut debido a la diferencia de carreras entre ambas novenas. La jornada número 4 de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, Femenil, finalizó con un marcador de 19-1, en la tercera entrada. El cuadro vencedor continúa demostrando que está listo para conseguir nuevamente la corona.

El campo infantil de Caña Hueca recibió a las dos novenas, las cuales llegaron luego de no tener actividad por las vacaciones obligatorias de Semana Santa. Por lo anterior, todo parecía indicar que el compromiso no tendría muchas carreras, no obstante, desde la primera entrada fue todo lo contrario.

El conjunto celeste aprovechó su primera oportunidad en el bat y sumó un total de 15 rayitas a su favor, a través de Rocío Cigarroa, Leila Cueto, Montserrath Gómez, Dulce Morgan, Frida Rodríguez, Ashly Gómez, Karla Cuevas y Abril Liévano, quienes adelantaron a su club en el marcador y dejaron en claro cómo sería el resto del compromiso, pues buscaban su segunda victoria a través del “nocaut”, tal y como lo hicieron contra Ámbar.

Fiesta de carreras

A pesar de los problemas, Guerreras pudo contener el poderío ofensivo y obtuvo los tres outs que le permitió a ellas buscar algunas carreras a su favor para evitar que el juego terminara antes de lo planeado. Abril Liévano Ruiz, quien fue la pítcher para Pistones, consiguió su primer cero de este duelo y acabó raudamente con cualquier intento de sumar por parte de sus contrincantes.

La fiesta de las carreras continuó para el segundo episodio. La alegría de tener la ventaja se vio reflejada en las jugadoras, quienes se sintieron muy cómodas y aumentaron aún más la ventaja en el campo infantil de Caña Hueca. En este capítulo, las atletas de Pistones obtuvieron otras seis rayas para la pizarra y el resultado en ese momento dictaminó un contundente 19-0 que sorprendió a todos los que se encontraban en el recinto.

La obligación de sumar para Guerreras era crucial, ya que por la enorme diferencia que había en el tablero el compromiso estaba a punto de ser detenido. A pesar de las intenciones de continuar con vida en el duelo, la novena solo consiguió una carrera a través de Rosa Velázquez. Con los outs de Martha Paz, Valeria Sánchez y Eva Vera, el juego concluyó en la segunda entrada.

Tras la victoria, Pistones se ha convertido en uno de los clubes a vencer en la presente campaña y buscará a como dé lugar quedarse con la corona de esta nueva temporada en donde han comenzado de la mejor manera.