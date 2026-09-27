“Pity” toma al Racing con ambición de título

Héctor Altamirano fue presentado como nuevo director técnico de Racing para el resto de la Temporada 2026-2027 de la Primera Premier FMF y con el objetivo de mantener al “Monstruo Morado” entre los protagonistas de la categoría.

El estratega oaxaqueño llega acompañado por Valentín Arredondo como auxiliar técnico y tras haber sido entrenador en Cimarrones de Sonora, Celaya, Querétaro, Correcaminos y Cafetaleros de Chiapas, además de pasos por Herediano de Costa Rica y Suchitepéquez de Guatemala.

Su trayectoria también tiene historia con Tapachula FC, donde fungió como directivo.

Busca un equipo agresivo

“Es una oportunidad muy importante, es un equipo importante en esta división. Estoy agradecido y emocionado por este nuevo reto”, expresó Altamirano tras su llegada.

El nuevo técnico destacó las virtudes que observa en el plantel y adelantó el sello que quiere imprimir.

“Es un equipo bien agresivo ofensivamente, que es estable defensivamente. Me gustaría que siga pensando siempre en atacar, que sea equilibrado y que podamos generar situaciones que a nuestro aficionado le gusten”, explicó.

Altamirano insistió en que su intención es potenciar lo que ya funciona.

“Vengo a agregar un toque a lo que se está haciendo bien. Hay un plantel bastante vasto, grandes jugadores que necesitan seguir teniendo esas ganas de trascender”, señaló.

Finalmente envió un mensaje a la afición morada, a la que calificó como “espectacular”, y aseguró que el cuerpo técnico trabajará para responder a la exigencia de una institución que aspira al campeonato. Su debut será este lunes ante Jaguares FC, en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.