Plásticos Pablín somete al San Francisco

La oncena de Plásticos Pablín venció por 4-3 al Deportivo San Francisco en la fecha 5 de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El choque tuvo como escenario el rectángulo verde del campo 1 en Caña Hueca.

Cumpliendo con los pronósticos, ambas escuadras brindaron un espectacular choque lleno de goles y emociones, manteniendo a la afición al borde de las gradas.

La balanza se inclinó a favor de los empaquetadores con un par de dianas de Juan Araujo, mientras que Manuel Huerta y Wilberth Martínez completaron la cuenta. Por los santistas descontó Arvin Martínez con un par de tantos, mientras que Marco Jefrey cerró la cuenta.

Jornada con sorpresas

Sin embargo, el resultado rompequinielas de la jornada fue la derrota para el DC United por goleada de 0-5 frente al Croco FC. Valdemar Pinto e Ismael Araiza anotaron sendos dobletes, y Roger Reyes cerró la cuenta.

En más acciones de la primera división, Deportivo Modelo superó 3 goles a 2 al Deportivo IMZZ, con anotaciones de Carlos Coronel, Yurem Castellanos y Williams Domínguez. Por su adversario marcaron Alan Villanueva y Mauricio Santiago.

Las acciones en la categoría de plata estuvieron al rojo vivo, iniciando con el espectacular empate de 7-7 que firmaron el representativo del Cobach 33 y Macía FC.

Por los cobachenses anotaron Bryan Fuentes (2), Luis Aguilar, Julio de la Rosa, Santiago Marroquín, Mauricio Aguilar y Jared Escobar. Del lado rival aportaron dobletes Ángel Cuesta, Abel Molina y Adrián Zenteno, mientras que Rodolfo Archila marcó un tanto.

En otra batalla espectacular, Bucaneros FC goleó por 6-1 al Deportivo Chiapas, con triplete de Miguel Sol, doblete de Lenin Serrano y una diana de Guadalupe Díaz. El de la honra lo anotó Ángel Torres.

Por su parte, Guerreros D’Tadeo sucumbió por 0-4 Terkoz FC, duelo en el que Pedro Vélez se alzó como la figura con un triplete, y Rodrigo Ramírez aportó u gol.

Por su parte, Toluca FC cayó por 2-3 Santa Ana Jr., que se impuso por medio de Willy Hernández, Iván Santiago y Juvenal Chamé. Por su adversario descontaron Víctor Quintero y Eduardo Gómez.

Finalmente, Coratux FC doblegó por 3-2 a Familia FC, con doblete de Jorge Acosta y un tanto de José Domínguez. Del lado contrario descontó Kevin Galindo.