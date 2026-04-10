Plata para Ariadna Sarmiento en selectivo

La nadadora chiapaneca Ariadna Sarmiento Monzón, integrante del club El Delfín, destacó en la segunda jornada de finales del Selectivo Mexicano de Natación 2026 al conquistar la medalla de plata en los 50 metros pecho.

La competencia, efectuada en el Centro Acuático Leyes de Reforma, reunió a las mejores exponentes del país en la categoría 17-18 años. Sarmiento protagonizó una cerrada final al registrar un tiempo de 35.27 segundos, resultado que la colocó en empate con Cecia Dueñas Castillo, del Metro Swim Team, por lo que compartieron el segundo lugar, mientras que el oro fue para Camila Flores Guerra, del Tec de Monterrey, con 33.94 segundos. En la jornada previa, Ariadna ya había brillado al ubicarse como quinta en los 50 libres y sexta en 100 pecho.

Ana Paola Cáceres Nangusé también compitió en la categoría 13-14 años, logrando el octavo sitio en 50 pecho y décimo en 400 combinado individual, para sumar esta prueba a su clasificación rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.