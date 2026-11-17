El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) sufrió su primera derrota como local en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al caer por 6-2 frente a Plataneros de Tabasco, en duelo de la jornada 11 del grupo 2, disputado en el estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto visitante aprovechó las desatenciones defensivas de los chiapanecos para amasar una amplia ventaja desde los primeros minutos, manejar la desesperación de su rival y al final llevarse tres puntos importantes en la lucha por la clasificación a la “fiesta grande”.

Inicio complicado

Apenas al minuto 8, Chifut ya se encontraba abajo 0-2, luego de las anotaciones de Irán Ortiz y Adrián Mayo. Este último amplió la diferencia al minuto 18, mediante un disparo de larga distancia que sorprendió al guardameta Ángel Grijalva para poner 0-3 abajo a los tuxtlecos.

La reacción local llegó al minuto 36, cuando Sergio Barragán ejecutó un remate que fue desviado por el defensor Fernando León, terminando en las redes para el 3-1.

Sin embargo, Plataneros respondió cuatro minutos después con un contragolpe que Alexander Hernández convirtió en el cuarto tanto visitante, estableciendo el 4-1 antes del descanso.

Terminó goleado

En el arranque del complemento, Barragán marcó al minuto 47 con un disparo lejano que redujo la diferencia a 4-2 y abrió una posibilidad de reacción para los chiapanecos.

No obstante, Chifut no consiguió acercarse nuevamente en el marcador y, en el tiempo agregado, Andros Sánchez e Isaac del Ángel sellaron el 6-2 definitivo a favor de Plataneros.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Daniel Mora permaneció con 18 unidades, cuatro por debajo del ganador, que alcanzó 22 puntos y ocupa el tercer lugar del sector, dentro de los puestos de Liguilla.