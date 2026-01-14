“Playoffs” rumbo al Super Bowl LX

Después de una emocionante ronda de comodines, es momento de disfrutar de los cruces de la Ronda Divisional en “playoffs” de la NFL rumbo al Super Bowl LX en San Francisco.

Solo quedan los ocho mejores equipos de la NFL con vida y es hora de que entren en acción los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle, primeros lugares de las conferencias Americana y Nacional respectivamente, que descansaron esta semana.

La Ronda Divisional comenzará con un duelo espectacular en Denver, con la visita de Josh Allen a los Broncos. Después de dejar en el camino a los Jaguars de Jacksonville y los Bills, y el sueño de su primer trofeo Vince Lombardi deberán arrebatarlo de las manos de Bo Nix.

Compromiso

Ese mismo día, los 49ers de San Francisco volverán a verse las caras con los Seahawks de Seattle, quienes le arrebataron el primer lugar de la NFC la última semana de temporada regular. Con sabor a revancha, estará en juego el boleto al partido de campeonato de la conferencia.

La actividad continuará el domingo con la visita de los Texans de Houston al estadio Gillette, donde los Patriots de Drake Maye se enfrentarán a la mejor defensiva de la liga.

Finalmente, los Rams de Los Ángeles buscarán zafarse de las “garras” de los Bears de Chicago, que llegan motivados tras vencer y eliminar a sus acérrimos rivales, los Packers de Green Bay.

A continuación, te presentamos los días y horarios para que sepas cómo se jugará la Ronda Divisional de la NFL.