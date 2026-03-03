Plaza de Chiapas superó las expectativas

La celebración de la Súper Copa Roshfrans en suelo chiapaneco dejó una grata impresión a sus organizadores, que ya se plantean repetir esta plaza en su calendario para la Temporada 2027.

Así lo reconoció el director general del campeonato, Michel Jourdain Jr, una vez finalizada la maratónica jornada de carreras en el Súper Óvalo Chiapas, las cuales contaron con la presencia de miles de fanáticos del deporte motor.

“Felices de la vida de estar aquí en Chiapas con la Súper Copa Roshfrans; la respuesta de la gente es increíble. Vino mucha, mucha gente, no nos lo esperábamos. Entonces, con mucha ilusión de regresar el año próximo”, apuntó el dirigente.

Además del ambiente en las gradas, Jourdain resaltó el nivel del espectáculo deportivo, desde las motos de la Mexbike Series, los Tractocamiones, GTM y la Fórmula 5. “Creo que todas las carreras fueron muy espectaculares, fue un muy buen show y, bueno, siempre trabajando para ver cómo se puede mejorar”, agregó.

Finalmente, reiteró su gratitud a las personas que se dieron cita en la carrera del domingo pasado, reiterando que la intención es volver y mejorar la calidad del espectáculo. “Agradecerles a todos, al público, la respuesta y tanta gente que nos acompaña, y nos vemos al año próximo”, sentenció.